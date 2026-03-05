الأسهم اليابانية تنتعش ونيكاي يرتفع 2%

ارتفعت الأسهم اليابانية الخميس في وقت ​حاولت فيه السوق العودة للاستقرار بعد خسائر على ​مدى 3 جلسات بسبب الحرب في الشرق الأوسط لكن المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر المتراكمة.

وزاد المؤشر نيكاي 1.9 % ليغلق عند 55278.06 نقطة مقلصا مكاسب بلغت في وقت سابق من اليوم 4.4 % . كما ⁠زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 % أيضا ليغلق عند 3702.67 نقطة بعد أن ارتفع 4% في وقت سابق من الجلسة.

وهبط المؤشر نيكاي لأدنى مستوى في ‌شهر الأربعاء في إطار موجة بيع أوسع نطاقا للأسهم الآسيوية، وخسر 7.8 % على مدى 3 جلسات بسبب بيع ‌المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل الحرب في ‌الشرق الأوسط ومع جني أرباح من ارتفاعات قياسية ‌سابقة.

وقال شوتارو ياسودا محلل ‌السوق في توكاي طوكيو إنتيليجنس لاباراتوري "عندما ارتفعت أسعار الأسهم بقوة حتى وقت قريب، ​ساد شعور في السوق ‌بأن الصعود ​مبالغ فيه بغض النظر عن ⁠الإطار الزمني للأمر ، لكن الآن مع ما نشهده من هبوط حاد، بدأ هذا الشعور قصير الأمد بشأن المبالغة في تقديرات ​الأسهم ⁠في التراجع".

وصعدت الأسهم ⁠في منطقة آسيا الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بما يشير لعودة حذرة لشهية المخاطرة التي تضررت بسبب ⁠احتدام الحرب في الشرق الأوسط.

وساهمت شركات كبرى مرتبطة بالرقائق في دفع المؤشر نيكاي، وزاد سهم أدفانتست 4.2 % وطوكيو إلكترون 2.5 %ومجموعة سوفت بنك 4.3 %. وقفز مؤشر قطاع شركات التنقيب عن الطاقة 6.8 % مع وصول سهم إنبكس لمستوى ارتفاع قياسي عند الإغلاق.

لكن أسهم شركات الطيران هبطت، ​ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 0.7 % وخطوط اليابان الجوية 1.1 % بسبب الأزمة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود. وزاد 176 سهما من المدرجة على المؤشر نيكاي مقابل هبوط ​48 سهما.