أسهم آسيا تتراجع بعد موجة البيع في وول ستريت

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل أكبر اليوم الأربعاء بعد موجة البيع العالمية التي ضربت وول ستريت، حيث هبط المؤشر القياسي في كوريا الجنوبية بنسبة 10%، بينما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى.

وتصدر مؤشر كوسبي الكوري الخسائر الإقليمية، حيث تراجع بنسبة تصل إلى 10% مع تعليق التداول مؤقتا، بينما لم تنجح المخاوف المتعلقة بالأمن الطاقي في تحييد التفاؤل الذي منحه الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل سامسونج إلكترونيكس وسكاي هاينيكس، وبحلول منتصف اليوم، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 6ر9% عند 72ر5235 نقطة.