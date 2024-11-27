نيكاي يتراجع بفعل صعود الين وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صناعة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.8 بالمئة ليغلق عند 38134.97 نقطة اليوم الأربعاء.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 2665.34 نقطة.



وتعهد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.



وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا 0.57 بالمئة إلى 152.235 للدولار.



وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 بالمئة في هبوط كان الأكثر تأثيرا على المؤشر توبكس. وانخفض سهم نيسان موتور 4.74 بالمئة وهوندا موتور 3.04 بالمئة.



وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 بالمئة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.



وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 بالمئة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي.



ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسي ببورصة طوكيو، ارتفع 16 بالمئة وانخفض 82 بالمئة، وظل واحد بالمئة دون تغيير.