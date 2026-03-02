تراجع أسهم شركات الطيران الآسيوية مع اضطراب حركة السفر

تراجعت أسهم شركات الطيران الآسيوية ​الاثنين بسبب اضطراب حركة السفر جراء الحرب الإيرانية، حيث تراجعت أسهم كاثي باسيفيك في ‌هونج كونج ​وكانتاس الأسترالية وطيران سنغافورة والخطوط الجوية اليابانية، بأكثر من 5 % بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مما أدى إلى تعطيل السفر وارتفاع أسعار النفط.

واستمر الاضطراب بحركة الطيران العالمية الاثنين بعدما أجبرت الحرب على إغلاق مطارات ⁠رئيسية بالشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة، لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في تقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب في جميع أنحاء العالم وتعطيل ‌آلاف الرحلات. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أشهر مع تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما، مما أدى إلى ‌أضرار بناقلات نفط وتعطيل الشحن من الشرق الأوسط.

ونزلت ‌أسهم كانتاس بنسبة 10.4 % إلى أدنى مستوى ‌لها في 10 أشهر عند ‌افتتاح السوق في أستراليا، قبل أن تعوض بعض خسائرها لتتداول بانخفاض بنسبة ​ستة بالمئة تقريباً.

وهبطت أسهم ‌شركات طيران ​آسيوية أخرى منها الخطوط اليابانية وإير ⁠تشاينا والخطوط الجوية الماليزية.

وقالت شركة كاثي باسيفيك إنها ألغت جميع رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك خدمات ​نقل ⁠الركاب إلى ⁠دبي والرياض، حتى إشعار آخر.

وألغت الخطوط الجوية السنغافورية رحلاتها من وإلى دبي حتى السابع من مارس، بينما علقت الخطوط ⁠الجوية اليابانية رحلاتها بين طوكيو والدوحة في الوقت الحالي.

وقالت شركة فاري فلايت إن شركات الطيران في الصين ألغت حتى الآن 26.5 % من رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط في الفترة من الثاني وحتى الثامن من ‌مارس.

وقالت فاري فلايت «بشكل عام، يشير هذا النمط إلى اضطراب حاد على ​المدى القريب، ولكن تعديلات محدودة نسبياً في وقت لاحق من الأسبوع، مما يشير إلى أن شركات الطيران لا تزال تمتنع عن إعادة ضبط جداول الرحلات على نطاق ​أوسع بينما تراقب ‌التطورات».