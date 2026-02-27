الأسهم الأوروبية مستقرة وتتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثامن

استقرت الأسهم الأوروبية الجمعة فيما تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الثامن على التوالي، حيث أدت تحديثات أفضل من المتوقع من الشركات إلى دعم الرغبة في المخاطرة على الرغم من استمرار المخاوف حيال الرسوم الجمركية والاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 634.16 نقطة بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش. ويحوم المؤشر بالقرب من مستوى قياسي، مع ارتفاع أسهم التعدين 1.7% لتقود مكاسب القطاعات. والمؤشر في طريقه لتحقيق أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ منتصف 2012 إلى 2013.
وساد قلق - خلال معظم شهر فبراير - من أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتعطيل بالأعمال التقليدية وتؤثر على أرباحها، إلى جانب الغموض المتعلق بالتجارة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عالمية جديدة. ومع ذلك، شعر المستثمرون بالارتياح من التحسن العام في توقعات الشركات في أوروبا، إذ أدت تحديثات من إتش.إس.بي.سي ونستله وكابجيميني إلى رفع المعنويات.
وتراجع سهم شركة طلب توصيل الطعام عبر الإنترنت (ديليفري هيرو) 5.2% بعد أن أعلنت عن قيمة إجمالية سنوية للبضائع تقل قليلاً عن توقعات السوق، ما يعكس الضغط التنافسي والظروف الاقتصادية الصعبة. وانخفضت أسهم البنوك بأكثر من 0.4% لكل منها. ويراقب المستثمرون التطورات المتعلقة بانكشاف القطاع على شركة ماركت فاينانشال سولوشنز (إم.إف.إس)، وهي شركة تمويل للرهن العقاري دخلت في حالة من الإفلاس في بريطانيا هذا الأسبوع.