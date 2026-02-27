الأسهم الأوروبية مستقرة وتتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثامن

استقرت الأسهم الأوروبية الجمعة ​فيما تتجه لتسجيل مكاسب للشهر ‌الثامن على ​التوالي، حيث أدت تحديثات أفضل من المتوقع من الشركات إلى دعم الرغبة في المخاطرة على الرغم من استمرار المخاوف حيال الرسوم الجمركية والاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفع المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 634.16 نقطة بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش. ويحوم المؤشر بالقرب من مستوى قياسي، مع ارتفاع أسهم التعدين 1.7% لتقود مكاسب القطاعات. والمؤشر في طريقه لتحقيق أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ منتصف 2012 إلى 2013.

وساد قلق - خلال معظم شهر فبراير - من أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتعطيل بالأعمال التقليدية وتؤثر على ​أرباحها، إلى جانب الغموض المتعلق ​بالتجارة بعد فرض الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عالمية جديدة. ومع ذلك، شعر المستثمرون بالارتياح من التحسن ​العام ⁠في توقعات الشركات ⁠في أوروبا، إذ أدت تحديثات من إتش.إس.بي.سي ونستله وكابجيميني إلى رفع المعنويات.

وتراجع سهم شركة ⁠طلب توصيل الطعام عبر الإنترنت (ديليفري هيرو) 5.2% بعد أن أعلنت عن قيمة إجمالية سنوية للبضائع تقل قليلاً عن توقعات السوق، ما يعكس الضغط التنافسي والظروف الاقتصادية الصعبة. وانخفضت أسهم البنوك بأكثر من 0.4% لكل منها. ​ويراقب المستثمرون التطورات المتعلقة بانكشاف القطاع على شركة ماركت فاينانشال سولوشنز (إم.إف.إس)، وهي شركة تمويل للرهن العقاري دخلت في حالة من الإفلاس في بريطانيا ​هذا الأسبوع.