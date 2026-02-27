نيكاي الياباني يتجه لتسجيل أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر رغم هبوطه

تراجع المؤشر نيكاي الياباني ‌يوم ​الجمعة عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض أسهم ⁠شركات الرقائق والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يتجه لتحقيق أكبر ‌مكاسبه الشهرية في أربعة أشهر.

وانخفض نيكاي 0.8 ‌بالمئة إلى 58292.64 نقطة ‌بحلول الساعة 0146 بتوقيت ‌جرينتش.

وبلغت مكاسب ‌المؤشر منذ بداية الشهر تسعة ​بالمئة، ويتجه ‌لتسجيل أكبر ​مكاسبه الشهرية ⁠منذ أكتوبر، إذ دعم فوز ​رئيسة الوزراء ⁠ساناي ⁠تاكايتشي الساحق في الانتخابات العامة التي ⁠جرت هذا الشهر التوقعات بإنفاق مالي كبير.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 3897.24 ‌نقطة.

وزاد توبكس تسعة بالمئة منذ ​بداية الشهر، وهي أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر 2020.