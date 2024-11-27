سوق دبي المالي يواصل أداءه القوي ويصعد 1.2 %

حافظ سوق دبي المالي على أدائه القوي لليوم الثاني على التوالي، ليصعد بنسبة 1.26% خلال تداولات أمس، وليصل المؤشر إلى 4929 نقطة، مقارنة بإغلاق بلغ 4768 نقطة بتداولات الاثنين.

وتواصل نشاط التداولات بأسواق المال بالدولة، حيث أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي بدوره جلسة، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.67% ليسجل 9294 نقطة مقارنة بإغلاق عند 9232 نقطة بختام تداولات أول أمس.

وحققت الأسهم إجمالي سيولة جيدة ناهزت 1.7 مليار درهم عبر أكثر من 39 ألف صفقة تمت خلال جلسة، أمس، وسط حركة نشطة على أسهم شركات القطاع الاستثماري والتأمين والقطاع العقاري وقطاع الطاقة التي تصدرت نمو السوق.

وتخطت السيولة المسجلة في سوق أبوظبي المالي 1.14 مليار درهم عبر 23381 صفقة، فيما تجاوزت السيولة المحققة في سوق دبي المالي 542 مليون درهم من خلال إجراء 15669 صفقة.

وشهد سوق دبي المالي زخماً في حركة التداولات في القطاعي اللوجستي والاستثمار والعقارات. وتصدر سهم «الخليج للملاحة» مع ارتفاعه بنسبة 8.3% تلاه كل من سهمي «أملاك» بارتفاع 6.07% و«ديار» بنسبة 5.7% وواصل سهم «إمباور» ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وصعد بنسبة 4.3%.

مقابل ذلك سجلت أسهم أخرى تراجعات نسبية خلال تداولات، أمس، منها تراجع سعر سهم شركة «دبي للتأمين» بنسبة 9.8% وسهم «الأسمنت الوطنية» بنسبة 9% وسهم «شيميرا ستاندرد» 2.1% وسهم «سالك» 1.7%.

بينما حافظ سوق أبوظبي المالي بدوره على نموه خلال جلسات ثاني أيام الأسبوع مدفوعاً بنشاط قطاعي التأمين والقطاع المالي والمصرفي. وقد تصدر سهم شركة «تكافل» بارتفاعه بنسبة 14.95% ثم سهم «أي أس جي» الذي واصل النمو أيضاً لليوم الثاني على التوالي وصعد بنسبة 14.9% تلاهما سهم «هيلي القابضة» بارتفاع بنسبة 11.5% ثم سهم «بنك الفجيرة» بارتفاع بلغ 10.8%.

في المقابل كان سهم «الخليج الاستثمارية» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات، أمس، بنسبة 9.8 %، تلاه سهم «غذاء» بنسبة 4.7 % ثم سهم شركة «لولو للتجزئة» بنسبة 4.2% بينما تراجع سهم «أمريكانا» بنسبة 3.1%.