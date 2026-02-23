تراجع شبه جماعي للأسهم الأوروبية بضغط خسائر قطاع التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية في معاملات ​متقلبة الاثنين بضغط قطاع التكنولوجيا، ومتأثرة بموجة جديدة ‌من ​الضبابية المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن معدل جديد للرسوم الجمركية العالمية.

واختتم المؤشر ستوكس الأوروبي الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي مرتفع بعد أن ألغت المحكمة العليا ⁠الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاقتصادات العالمية العام الماضي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب عن معدل جديد للرسوم الجمركية يبلغ ‌10% ثم رفعه إلى 15%، ما أثار الغموض حول أهمية الاتفاقيات التجارية مثل تلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. واستبعدت المفوضية الأوروبية إجراء أي تغييرات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم 0.3% إلى 628.62 نقطة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، مع ​هبوط المؤشر ‌داكس الألماني 0.​7%، مسجلاً أكبر ⁠الخسائر في أوروبا.

وهبطت معظم القطاعات، وتصدر قطاع التكنولوجيا الخسائر بتراجعه 1.3% في حين ​جاء ⁠قطاع البنوك، ⁠الذي ينظر إليه على أنه أكثر تركيزاً على السوق المحلية، بين أكبر القطاعات صعوداً.

وارتفع سهم إنيل، ⁠أكبر شركة مرافق في إيطاليا 3.4%، بعد إعلانها عن زيادة نفقاتها الرأسمالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتحويل تركيزها إلى الطاقة المتجددة لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.

وهبط ‌سهم شركة جونسون ماتي 14% بعد موافقتها على خفض ​سعر بيع وحدتها لتقنيات المحفزات إلى شركة هانيويل بعد أداء ضعيف من الوحدة في السنة المالية 2025 مع تأجيل مشروعات وضعف الربحية.