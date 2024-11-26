المؤشر نيكاي يغلق على انخفاض بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة



تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكاي على هبوط 0.9 % عند 38442 نقطة بعد أن تراجع بنحو 2% خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المئة عند 2689.55 نقطة.

وقال ترامب أمس الاثنين، إنه سيفرض في أول يوم له في منصبه تعريفة جمركية بواقع 25 % على جميع المنتجات من المكسيك وكندا وتعريفة إضافية بعشرة في المئة على السلع من الصين.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، انخفض 147 سهماً وصعد 75. وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10% على كل شيء (بالنسبة للصين) ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها، 60 %... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما».

وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.

وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الخسائر، مع تراجع سهم أدفانتست 4.3 بالمئة مشكلاً أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. كما انخفض سهم طوكيو إلكترون 2.1 %.

وكان سهم ليزرتك لصناعة معدات الرقائق الدقيقة أحد أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، إذ هبط 5.5 بالمئة بعد سهم فوجيكورا لصناعة مكونات الإلكترونيات الذي هوى 6.8 بالمئة.

ونزل قطاع الآلات 1.4 %، وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 3.3 % وسهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.4 %.