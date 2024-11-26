أسهم السيارات تقود الخسائر في أوروبا بسبب مخاطر رسوم ترامب الجمركية



انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الثلاثاء بضغط من أداء شركات تصنيع السيارات بعد أن أثار تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مخاوف من أن يواجه الاتحاد الأوروبي المصير نفسه في حرب تجارية عالمية محتملة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.53 % لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وانخفضت أسهم قطاع السيارات أكثر من اثنين بالمئة وكانت ستالانتيس وفولكسفاجن من بين كبار الخاسرين.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، مما قوّض حالة التفاؤل التي سيطرت على السوق بعد ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية. وارتفع الدولار بينما تراجعت الأسهم العالمية.

وكانت البنوك وشركات البيع بالتجزئة والتعدين من ضمن القطاعات الأخرى الأكثر تضرراً لينخفض كل قطاع منها أكثر من واحد بالمئة.

وهبط سهم شركة روش السويسرية أكثر من واحد بالمئة بعد فشل دراستها لسرطان الرئة في المرحلة المتأخرة في تحقيق الهدف الأساسي للبقاء على قيد الحياة بشكل عام. وتخطط الشركة السويسرية للاستحواذ على شركة العقاقير الحيوية الأمريكية بوسيدا ثيرابيوتيكس في صفقة نقدية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، تصدرت شركة ميلروز إندستريز المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بصعود سهمها 8% بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم شركة الطيران والفضاء.