تحسّن توقعات أرباح الشركات يدفع أسهم أوروبا إلى مكاسب أسبوعية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتحسّن توقعات الشركات ‌للأرباح على نطاق واسع، وتراجع المخاوف من اضطرابات الذكاء الاصطناعي، فيما قلص التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهية المخاطرة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 626.64 نقطة خلال التعاملات، ليقترب من ⁠أعلى مستوى على الإطلاق، مع ارتفاع معظم المؤشرات الإقليمية أيضاً.

وقفز سهم العلامة التجارية الفاخرة مونكلير 13% بعد أن أعلنت عن ارتفاع إيراداتها 7% في الربع الرابع، مدعومة بالنمو القوي في آسيا والأمريكتين، وارتفع مؤشر السلع الفاخرة الأوسع نطاقاً 1.2%.

وكسب مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.3%، وقاد المكاسب القطاعية بعد أن رفعت شركة الوساطة التابعة ‌لدويتشه بنك تصنيف السلع الأساسية الأوروبية من «حذر» إلى «محايد».

ومن بين الأسهم الخاسرة سهم شركة جي.تي.تي الفرنسية المتخصصة في أنظمة احتواء الغاز الطبيعي المسال الذي ⁠نزل 3.3 بالمئة بعد أن جاءت إيراداتها السنوية أقل قليلاً من التوقعات.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صوب تحقيق ⁠أكبر قفزة ⁠أسبوعية منذ أوائل يناير، إذ يشعر المتعاملون بالارتياح بسبب التحسن العام في توقعات أرباح الشركات، في حين ⁠تراجعت مؤقتاً المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة قد تؤدي إلى اضطراب الأعمال التقليدية في المستقبل القريب.

تراجع ياباني

وانخفض مؤشر نيكاي الياباني مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد عمليات بيع أسهم شركات الاستثمار المباشر الأمريكية ما أثر سلباً على المعنويات.

وهبط نيكاي 1.1% ليغلق عند 56825.70 نقطة، منهياً موجة صعود استمرت أسبوعين ليسجل انخفاضاً أسبوعياً 0.2%، وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.1% إلى 3808.48 نقاط، متكبداً خسائر 0.3% خلال الأسبوع. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من «أشياء سيئة للغاية» إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وحدد مهلة من 10 أيام إلى 15 يوماً.

وانخفض سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية 3.1%، وسهم إيه.إن.إيه ‌هولدنجز للطيران 2.7% بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان بلو أول كابيتال عن بيع أصول وتعليق عمليات الاسترداد في أحد صناديقها إلى ⁠تراجع السوق اليابانية، حيث كان قطاع الأوراق المالية الأكثر تضرراً بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية وعددها 33.

ونزل سهم إس.بي.⁠آي هولدنجز ⁠للخدمات المصرفية عبر الإنترنت 4%، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر الماضي، كما انخفض سهم نومورا هولدنجز، أكبر ⁠شركة وساطة في اليابان، 3.7%.

في الوقت نفسه، هوى سهم شركة سوميتومو فارما لصناعة الأدوية 16% تقريباً، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير 2024، بسبب عمليات جني الأرباح. وفي تداولات متقلبة، ارتفع السهم بما يصل إلى 6.8% في وقت سابق من التعاملات بعد أن وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية في وقت متأخر من أول من أمس على علاج طورته شركة الأدوية لمرض باركنسون. وإجمالاً ارتفع 58 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل هبوط 166 سهماً.

أسهم كوريا الجنوبية

وواصلت أسهم كوريا الجنوبية ارتفاعها لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بدعم من شركات التأمين والصناعات الدفاعية.

وأغلق مؤشر «كوسبي المركب» الجلسة مرتفعاً 2.31% عند 5808 نقاط، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لليوم الثاني على التوالي مدفوعاً بأداء شركات المقاولات الدفاعية الكبرى مثل «هانوا إيروسبيس» التي ارتفع سهمها 8.09%، وتعد واحدة من بين العديد من الشركات التي استفادت من زيادة الإنفاق العسكري عالمياً.