الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، في ​طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتحسن توقعات الشركات للأرباح على ​نطاق واسع وتراجع المخاوف من اضطرابات الذكاء الاصطناعي، فيما قلص التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهية المخاطرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 626.64 نقطة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، ليقترب من ⁠أعلى مستوى له على الإطلاق، مع ارتفاع معظم المؤشرات الإقليمية أيضاً.

وقفز سهم العلامة التجارية الفاخرة مونكلير 13% بعد أن أعلنت عن ارتفاع إيراداتها 7% في الربع الرابع، مدعومة بالنمو القوي في آسيا والأمريكتين. وارتفع مؤشر السلع الفاخرة الأوسع نطاقا 1.2%.

وكسب مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.3% وقاد المكاسب القطاعية بعد أن رفعت شركة الوساطة التابعة ‌لدويتشه بنك تصنيف السلع الأساسية الأوروبية من «حذر» إلى «محايد».

ومن بين الأسهم الخاسرة سهم شركة جي.​تي.تي الفرنسية المتخصصة في أنظمة ​احتواء الغاز الطبيعي المسال الذي ⁠نزل 3.3% بعد أن جاءت إيراداتها السنوية أقل قليلاً من التوقعات.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صوب ​تحقيق ⁠أكبر قفزة ⁠أسبوعية له منذ أوائل يناير، إذ يشعر المتعاملون بالارتياح بسبب التحسن العام في توقعات أرباح الشركات، في حين ⁠تراجعت مؤقتاً المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة قد تؤدي إلى اضطراب الأعمال التقليدية في المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه تترقب الأسواق العالمية التطورات في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن «أموراً سيئة للغاية» ستحدث إذا لم تتوصل إيران ​إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.