خسائر في وول ستريت مع نزول أسهم "إنفيديا" وشركات الاستثمار المباشر

​اختتمت وول ستريت تعاملات اليوم الخميس ‌على ​انخفاض، إذ تكبدت أسهم شركات الاستثمار المباشر خسائر وتراجعت أسهم إنفيديا وأبل، لكنّ أسهم الشركات الصناعية التي صعدت بدعم نتائج أعمال حدّت من الخسائر.

وتراجعت ⁠أسهم شركات الأسهم الخاصة بعد قرار شركة بلو آول كابيتال بيع أصول بقيمة 1.4 مليار دولار ‌وتجميد عمليات استرداد في أحد صناديقها لإدارة الديون وإعادة رأس المال.

ونزلت أسهم ‌شركات أبولو جلوبال مانجمنت، وآريس، وكي ‌كي آر آند كو، وكارلايل جروب ‌مع تفاقم المخاوف ‌الأخيرة بشأن جودة الائتمان وانكشاف المقرضين على أسهم ​شركات البرمجيات، ‌نتيجة لمشاكل ​بلو آول. كما شهدت ⁠أسهم بلو آول انخفاضاً حاداً.

وهبطت أسهم شركتي إنفيديا وأبل وكانتا من بين ​الشركات ⁠التي أثرت ⁠بشكل كبير في المؤشر ستاندرد آند بورز.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 انخفض 20.22 نقطة بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 6861.09 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 71.27 ‌نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 22682.37 ​نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 273.79 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 49388.87 نقطة.