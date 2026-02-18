صعود الأسهم اليابانية بدعم صفقات مع الولايات المتحدة

صعدت الأسهم اليابانية الأربعاء بدعم ارتفاع أسهم شركات تستعد لعقد صفقات مع الولايات المتحدة. وأنهى المؤشر نيكاي سلسلة ​خسائر استمرت 4 أيام، بدعم ارتفاع أسهم الشركات التي يعتقد أنها ​شاركت في تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في مشروعات أمريكية.

وارتفع نيكاي 1.02% إلى 57143.84 نقطة عند الإغلاق. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.21% إلى 3807.25 نقاط.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠الثلاثاء عن 3 مشروعات بقيمة 36 مليار دولار ستمولها اليابان، ومن بينها منشأة لتصدير النفط في تكساس ومصنع للألماس الصناعي في جورجيا ومحطة لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي في ‌أوهايو. وتعد هذه المشروعات أول دفعة من استثمارات تعهدت بها اليابان في الولايات المتحدة في إطار اتفاق تجاري على خفض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 15%.

وقال وزير التجارة الياباني ‌ريوهي أكازاوا: إن شركات ميتسوبيشي إلكتريك ونوريتاكي لصناعة السيراميك ‌وأساهي للألماس، مهتمة بتلك المشروعات. وصعد سهم ميتسوبيشي إلكتريك 2.89%، وربح سهم نوريتاكي 6%، وقفز سهم أساهي ​9%.

وقال هيرويوكي ‌أوينو كبير خبراء الاقتصاد في صندوق سوميتومو ⁠ميتسوي لإدارة الأصول: «سيكون هذا المشروع واحداً من أوائل مشروعات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الرامية إلى تحقيق نمو في اليابان».

وارتفعت أسهم شركات ​أخرى ⁠قد تشارك في ⁠المشروعات، ومن بينها سهم تي.دي.كيه المصنعة للمكونات الإلكترونية الذي صعد 6.73%. وزاد سهما شركتي فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك المصنعتين ⁠لكابلات الألياف الضوئية بنحو 4% لكل منهما.

وربحت أسهم المؤسسات المالية، لتصبح أكبر مساهم في ارتفاع المؤشر توبكس.

وصعد سهما مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 2% لكل منهما.

وانخفض سهم شركة كيوكسيا لتصنيع ‌رقائق الذاكرة عالية الأداء 4.25% بعد تراجع سهم شركة سانديسك الأمريكية ​لتصنيع رقائق الذاكرة 5.7% خلال الليل.

وبين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 74% منها، وانخفض 22%، ولم يطرأ تغير يذكر على 3%​.