صعود جماعي للأسهم الأوروبية بدعم أسهم الدفاع

صعدت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ​، بقيادة أسهم الدفاع عقب الأرباح ‌القوية التي ​حققتها شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية، بينما بحث المستثمرون توقعات السياسة النقدية وسط تقارير عن تغيير في قيادة البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 624.⁠15 نقطة، بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، مع تسجيل معظم المؤشرات الإقليمية مكاسب.

وصعد مؤشر قطاع الدفاع 2.2 %، مع ارتفاع سهم بي.إيه.‌إي سيستمز بنحو 6 % بعد إعلانها عن قفزة فاقت التوقعات في أرباح التشغيل السنوية، بفضل طلب عالمي أدى إلى زيادة الطلبات المتراكمة إلى مستوى قياسي بلغ 83.6 مليار جنيه إسترليني (‌113.40 مليار دولار).

وارتفع القطاع ‌أيضاً بعد أن ذكر تقرير الثلاثاء أن ألمانيا تستعد للاستحواذ ​على حصة أقلية في كيه.​إن.دي.إس، الشركة ⁠الفرنسية الألمانية المصنعة لدبابات ليوبارد، قبل طرح أسهمها المزمع هذا العام.

وذكر تقرير لصحيفة فاينانشال ​تايمز ⁠أن كريستين لاجارد تخطط ⁠للتنحي عن منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2027.

وكانت ردود فعل السوق ⁠هادئة نسبياً، إذ لم يتوقع المستثمرون أي تغييرات كبيرة في السياسة في حال حدوث تغيير في المنصب.

وأعلنت شركة كارفور، أكبر سلسلة متاجر للأغذية في أوروبا، عن انخفاض في أرباحها التشغيلية، ما أدى إلى انخفاض أسهمها خمسة بالمئة.

وارتفعت أسهم سترومان 6.2 % بعد ​أن توقعت الشركة السويسرية المصنعة لزرعات الأسنان نمواً بالمبيعات في عام 2026.