المؤشر نيكاي يرتفع بدعم من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء ‌ليقطع ​سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا التي من المتوقع أن تشارك في مشروع استثماري تموله اليابان في ⁠الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.

وصعد المؤشر نيكاي واحدا بالمئة إلى 57131.89 نقطة بحلول ‌الساعة 0135 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.‌35 بالمئة إلى 3812.39 نقطة.

وأعلنت ‌إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب أمس الثلاثاء ‌عن ثلاثة مشروعات تمولها اليابان بقيمة 36 ​مليار دولار، ‌وهي ​منشأة لتصدير النفط في تكساس ⁠ومصنع للماس الصناعي في جورجيا ومحطة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي ​في ⁠أوهايو.

وستكون ⁠هذه المشروعات أول استثمارات في إطار تعهد اليابان بضخ 550 مليار ⁠دولار في الولايات المتحدة ضمن اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات اليابانية إلى 15 بالمئة.

وقال تاكاماسا ‌إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في شركة جي.​سي.آي أست مانجمنت "أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بصفقة ترامب خلال الأيام القليلة الماضية".