تراجع الأسهم اليابانية بضغط جني المستثمرين للأرباح

تراجعت الأسهم اليابانية، الثلاثاء بضغط جني المستثمرين للأرباح في ظل غياب المحفزات ​وتلاشي حالة الحماس التي أعقبت الانتخابات فضلاً عن انتهاء موسم إعلان النتائج.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.4% ليغلق عند 56566.49 نقطة، وتراجع 1.9% على مدى 4 جلسات متتالية. كما نزل المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 3761.55 نقطة.

وقال ريوتارو ساوادا المحلل لدى توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري «لا توجد عوامل محفزة تذكر، ونشهد بعض ‌عمليات جني الأرباح الفنية». ويقترب موسم إعلان النتائج من نهايته في رابع أكبر اقتصاد في العالم. وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن ما يزيد قليلاً على نصف الشركات على المؤشر نيكاي التي أعلنت نتائجها حتى الآن قد تجاوزت توقعات المحللين.

وذكر ساوادا أن الارتفاع الذي أعقب الانتخابات العامة التي انتهت بفوز رئيسة ​الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تتبنى ​سياسات تميل للتيسير النقدي، يبدو أنه ⁠بدأ يتلاشى.

وقفز المؤشر نيكاي بنحو 13% منذ بداية العام وحتى الآن على خلفية التوقعات بأن تتبنى ​تاكايتشي ⁠إنفاقاً كبيراً وتخفيضات ضريبية.

وانخفض ⁠سهم مجموعة سوفت بنك 5.1%، ما كبد المؤشر هبوطاً بلغ 187 نقطة. وتقلبت أسهم مجموعة ⁠التكنولوجيا والاستثمار بين المكاسب والخسائر خلال الجلسات الأربع الماضية.

وكانت شركة صناعة الصلب جابان ستيل ووركس أكبر الخاسرين، إذ خسر سهمها 5.4%، فيما تراجع سهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات إن.إي.سي 4.7%.

وارتفع سهم شركة تايو يودن ​المصنعة لمكونات الهواتف الذكية 8.7% ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر نيكاي. وصعد 10 سهم على المؤشر نيكاي فيما تراجع 125 سهماً.