أسهم أوروبا تصعد بفضل أداء القطاع المالي





ارتفع المؤشر ستوكس ​600 الأوروبي اليوم الاثنين مع تقدم أسهم القطاع ‌المالي ​في وقت يترقب فيه المستثمرون أسبوعا حافلا بنتائج أعمال الشركات، والتي ربما تعطي مؤشرات حول مدى قوة الشركات الأوروبية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 على ارتفاع 0.13 بالمئة عند ⁠618.52 نقطة، مع صعود المؤشر الإسباني واحدا بالمئة ليتصدر مؤشرات المنطقة.

وشهدت الأسهم الأوروبية تقلبات في أواخر يناير وحتى أوائل ‌فبراير بسبب المخاوف من أن أدوات الذكاء الاصطناعي ربما تقلص أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ‌ساعد موسم نتائج الأعمال الأفضل من ‌المتوقع، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية ‌المرتفعة، المؤشر الأوروبي إلى الوصول ‌إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي وتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على ​التوالي. وتأثرت أسهم ‌البنوك وشركات ​التأمين كثيرا الأسبوع الماضي ⁠بمخاوف من الاضطراب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي "توقف التداول ​المدفوع ⁠بمخاوف الذكاء ⁠الاصطناعي مع بدء أسبوع جديد".

وعوض انتعاش البنوك الكبرى ضعف قطاعي التكنولوجيا والسلع الفاخرة، اللذين انخفضا ⁠واحدا بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت أسهم شركة البرمجيات الفرنسية داسو سيستمز 10.4 بالمئة، مدفوعة بمخاوف المستثمرين تجاه أهداف الشركة الصعبة لعام 2029 فيما يتعلق بالإيرادات ‌والحوسبة السحابية.

وانخفضت أسهم قطاع المواد الأولية 0.6 بالمئة بعد ​أدائها القوي مؤخرا.

وتتجه الأنظار حاليا إلى نتائج أعمال مرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع من أورانج وزيلاند فارما وإيرباص.