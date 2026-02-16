الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من مكاسب القطاع المالي

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ​الاثنين مدعوماً من مكاسب أسهم القطاع المالي ​قبل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون نتائج جديدة تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع يمكن أن تقدم مؤشرات على حالة الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.⁠3% إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، وقاد المؤشر القياسي الإسباني شديد التأثر بقطاع البنوك المكاسب بين البورصات الأوروبية.

وشهدت الأسهم الأوروبية تقلبات في أواخر يناير وحتى أوائل فبراير بسبب المخاوف من أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تقلص أرباح الشركات التقليدية. وساعد موسم الأرباح الأفضل من المتوقع في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة المؤشر ستوكس 600 على الصعود إلى ​مستوى قياسي الأسبوع الماضي ​وتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت ⁠أسهم البنوك وشركات التأمين، التي كانت غارقة في مخاوف من اضطراب الذكاء الاصطناعي، الأسبوع الماضي ​1.⁠6% و1% على الترتيب.

ولا يتوقع صدور أي تقارير نتائج لشركات رئيسية الاثنين، ولكن من المقرر صدور ⁠تقارير أرباح شركات أورانج وزيلاند فارما وإيرباص وبي.إي سيميكوندكتور في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبالنسبة للبيانات، من المتوقع أن يظهر تقرير في وقت لاحق يظهر أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع 1.3% على أساس سنوي ​في ديسمبر، مقارنة بصعود 2.5% في الشهر السابق، في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي هذا القطاع.