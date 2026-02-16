تراجع الأسهم اليابانية بضغط نزول القطاع المالي

تراجعت الأسهم اليابانية الاثنين عند الإغلاق ​بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع ، حيث قادت أسهم القطاع المالي الخسائر ، فضلا عن حالة الهدوء ‌التي أعقبت ​الانتخابات وحدّت من التحركات.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.2 % ليغلق عند 56806.41 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 %إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر أن الاقتصاد الياباني نما بأقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه عكس اتجاه الانكماش الذي شهده الربع السابق.

الناتج المحلي

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير خبراء السوق لدى ‌سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: "كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي سيُنظر إليها على أنها تمثل الماضي، ولكن رؤية المؤشر نيكاي يجد صعوبة ‌في الارتفاع يمكن أن تعني وجود تأثير طفيف". وأضاف ‌إيشيكاوا أن الارتفاع في الأسهم اليابانية بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي ‌تاكايتشي في الانتخابات المبكرة ‌في وقت سابق هذا الشهر قد يكون انتهى في الوقت الحالي.

وكانت شركات تصنيع المطاط والبنوك أكبر ​الشركات انخفاضا بين مؤشرات ‌القطاعات الفرعية وعددها ​33. وهبطت أسهم شركة بريدجستون ⁠6.5 % بعد أن جاءت توقعات أرباحها الصافية السنوية أقل من تقديرات المحللين.وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي سهم شركة تصنيع ​المعدات الطبية ⁠أوليمبوس الذي هبط ⁠13 % تقريبا بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وتراجع سهم ريسونا هولدينجز، وهي من كبرى المؤسسات الائتمانية المحلية، 8% . وخالفت شركة سوميتومو فارما الاتجاه الهبوطي ⁠ووصلت أسهمها إلى الحد الأقصى اليومي بعدما ارتفعت 20.2 % لتتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للأدوية أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها القائم على الخلايا الجذعية للمراحل المتقدمة من مرض ‌باركنسون.

وواصلت شركة تصنيع الأثاث نيتوري هولدينجز ارتفاعها لليوم التاسع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب ​تسجلها على الإطلاق. وزادت 28 % تقريبا خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة اليوم بارتفاع 9.4 %. وقفزت شركة بطاقات الائتمان كريدت سيزون 7.4 % .

وصعد 84 سهما على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض ​140 سهما.