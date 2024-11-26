نشاط بأسواق الأسهم.. والسيولة تتجاوز 3 مليارات

تجاوزت السيولة التي استقطبتها أسواق المال المحلية حاجز 3 مليارات درهم في جلسات افتتاح الأسبوع أمس وسط حركة نشطة على أسهم شركات القطاع المالي والطاقة والتصنيع والقطاع اللوجستي التي تصدرت نمو السوق على وجه الخصوص.

واستعادت الأسواق حركة نشاط التداولات لتتخطي التراجع النسبي الذي شاب جلسات الأسبوع الماضي ليغلق مؤشر سوق دبي المالي في جلسات أمس على ارتفاع بنسبة 0.94% فوق 4768 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.002% ليلامس 9232 نقطة بختام الجلسات.

وحقق سوق أبوظبي المالي سيولة تخطت 2.2 مليار درهم فيما تجاوزت السيولة المحققة في سوق دبي المالي 814 مليون درهم حيث شهد السوقان مستوى الصفقات بإجمالي تجاوز 46.1 الف صفقة مقارنة.

وبلغت صفات سوق دبي أمس ما يناهز 17.3 ألف صفقة مقابل أكثر من 28.8 ألف صفقة تمت في سوق أبوظبي.

وجاء نمو سوق دبي المالي مدفوعاً بزخم في القطاعين المالي واللوجستي وقطاع الطاقة حيث تصدر سهم «الاستثمارات المالية الدولية» بارتفاع 13.5% تلاه سهما «بي اتش ام» بنسبة 13.04% و «اجيلتي للمخازن» بنسبة 8.6% فيما صعد سهم «ام باور» 7.05%.

في مقابل ذلك، تراجع سعر سهم شركة «الأغذية المتحدة» 10% ثم سهم «تبريد» بنسبة 7.7% وشركة «دريك اند سكل» 3.17% تلاهم سهم «بنك دبي التجاري» 3.15%.

على صعيد آخر، استند سوق أبوظبي المالي في نموه مؤشره باليوم الافتتاحي لتداولات الأسبوع إلى نشاطي قطاعي الطاقة والأنشطة اللوجستية إلى جانب قطاع المال والاستثمار.

وتصدر سهم شركة «ادنوك للحفر» بارتفاع 6.8% ثم سهم «اجيلتي جلوبال» بنسبة 6.1% وسهم «الخليج الاستثمارية» بارتفاع 5.4% ثم سهم شركة «اى سي جي» بنمو سعري بلغ 3.3%.

وكان سهم «طيران أبوظبي» الأكثر تراجعا في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 9.9 % تلاه سهم «ارام» بنسبة 9.5 % ثم سهم شركة «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 8.4% بينما تراجع سهم «ام القيوين للاستثمارات» بنسبة 6.4%.