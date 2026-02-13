نيكاي يهبط بفعل خسائر وول ستريت وانخفاض سهم سوفت بنك نحو 9%

انخفض المؤشر نيكاي الياباني الجمعة، متأثراً ​بالخسائر التي تكبدتها وول ستريت خلال الليل، وقاد سهم ‌مجموعة سوفت ​بنك الهبوط بانخفاضه تسعة بالمئة تقريباً.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.21% إلى 56941.97 نقطة، لكنه ارتفع 5% خلال الأسبوع محققاً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.63% إلى 3818.85 نقطة، إلا أنه ⁠ارتفع 3.2% خلال الأسبوع.

ونزلت مؤشرات وول ستريت بشكل حاد الخميس مع تراجع المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا 2% مع تكثيف المستثمرين عمليات بيع أسهم التكنولوجيا وتخارجهم من ‌أسهم قطاع النقل وسط مخاوف بشأن الاضطراب الذي ربما تحدثه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية 8.86% ليشكل أكبر ضغط ‌على المؤشر نيكاي، على الرغم من إعلان الشركة ‌المستثمرة في مجال التكنولوجيا الخميس تسجيل أرباح للربع ‌الرابع على التوالي بفضل ارتفاع تقييم ‌استثمارها في أوبن إيه.آي. وتسبب ذلك وحده في خسارة المؤشر نيكاي 334 نقطة ​من إجمالي 698 نقطة.

وقال ‌شيجيتوشي كامادا وهو ​مستشار في قسم الأبحاث في ⁠تاتشيبانا سيكيوريتيز: «لم تشكل النتائج مفاجأة إيجابية كبيرة، لذا انخفضت أسهم سوفت بنك مع حركة السوق».

وارتفعت أسهم الشركات الكبرى ​المرتبطة بالرقائق. وزاد ⁠سهما أدفانتست وطوكيو ⁠إلكترون 1.19% و1.67% على الترتيب.

وقفز سهم نيسان موتور 8.76% بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات المتعثرة ⁠توقعات خسائرها السنوية وأعلنت تحقيق أرباح مفاجئة في الربع الثالث.

وقال كامادا «خرجت جميع الأخبار السيئة من الشركة المصنعة للسيارات، وكان هناك مؤشر على حدوث تحول»، مضيفا أن المستثمرين اشتروا أسهم نيسان الجمعة لتغطية مراكزهم القصيرة.

ونزل سهم إنبكس 13.13 % بعد أن أعلنت أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في البلاد عن انخفاض 16 ​% في صافي أرباحها السنوية للسنة المنتهية في ديسمبر.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 81 % وارتفع 16 % وظل 1% ​دون تغيير.