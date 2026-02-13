نيكاي يهبط بفعل خسائر وول ستريت وسوفت بنك

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة متأثرا بهبوط وول ستريت الليلة الماضية، ‌مع تكبد مجموعة ​سوفت بنك أكبر الخسائر.

وهبط نيكاي 0.72 بالمئة إلى 57226.59 نقطة بحلول منتصف الجلسة لكنه يتجه للارتفاع 5.5 بالمئة محققا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 ⁠بالمئة إلى 3844.59، إلا أنه في طريقه لتسجيل مكاسب 3.9 بالمئة خلال الأسبوع.

ونزلت مؤشرات وول ستريت بشكل حاد أمس الخميس مع تراجع ‌المؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا اثنين بالمئة إذ يكثف المستثمرون عمليات بيع أسهم التكنولوجيا والنقل وسط مخاوف من ‌اضطراب أنشطة الذكاء الاصطناعي.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك ‌اليابانية 6.46 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر ‌نيكاي، على الرغم من ‌إعلان الشركة المستثمرة في مجال التكنولوجيا أمس الخميس تسجيل أرباح للربع الرابع ​على التوالي بفضل ارتفاع ‌تقييم استثمارها ​في أوبن إيه.آي.

وتسبب ⁠ذلك وحده في خسارة المؤشر نيكي 243 نقطة من إجمالي 413 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم الشركات الكبرى ​المرتبطة ⁠بالرقائق. وزاد سهما أدفانتست ⁠وطوكيو إلكترون 1.29 بالمئة و2.98 بالمئة على الترتيب.

وقفز سهم نيسان موتور 7.47 بالمئة ليصبح أكبر ⁠الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي، بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات المتعثرة توقعات خسائرها السنوية وأعلنت تحقيق أرباح مفاجئة في الربع الثالث.

وهوى سهم إنبكس 10.98 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر ‌شركة منتجة للنفط والغاز في البلاد عن انخفاض 16 بالمئة في صافي ​أرباحها السنوية للسنة المنتهية في ديسمبر كانون الأول.

من بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 81 بالمئة وارتفع 16 بالمئة وظل ​واحد بالمئة دون تغيير.