الأسهم الأوروبية تسجل ​مستويات قياسية بفضل زيادة الأرباح

سجلت الأسهم الأوروبية ​مستويات قياسية مرتفعة، الخميس، وقادت الأسهم ‌الفرنسية ​المكاسب بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل لوجراند وإيرميس.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، ⁠وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 1.4 %.

وزادت أسهم لوجراند 3.3 % بعد أن قالت مجموعة إقامة البنية ‌التحتية الكهربائية والرقمية للمباني، إن الطلب القوي على مراكز البيانات يساعدها على التوسع، ما يدعم زيادة طفيفة في أهدافها للربحية على المدى المتوسط.

وسجلت إيرميس نمواً ثابتاً في الإيرادات ‌للربع الثاني على التوالي، ‌مدعومة بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما أدى إلى ​ارتفاع أسهم مجموعة ‌المنتجات الفاخرة ​2.3 %.

وشعر المستثمرون ⁠على مستوى العالم بالارتياح لأن البيانات الأمريكية الصادرة، الأربعاء، عكست متانة سوق العمل ​بشكل ⁠عام، في حين ⁠تراجعت مؤقتاً المخاوف من اضطراب بقطاع الذكاء الاصطناعي، التي أثرت على الأسهم خلال الجلسات القليلة ⁠الماضية.

وعلى صعيد عمليات الدمج والاستحواذ قفزت أسهم شركة إدارة الأموال شرودرز 30 % بعد أن وافقت شركة إدارة الأصول الأمريكية نوفين على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليارات جنيه ‌استرليني (13.5 مليار دولار)، ما أدى إلى إنشاء مجموعة تبلغ ​القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها قرابة 2.5 تريليون دولار، وزادت أسهم قطاع الخدمات المالية 1.4 % وقادت ارتفاع القطاعات.