المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

سجل المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أسبوعين في بداية التعاملات اليوم الاثنين بدعم من ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة وتعليقات من كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي عن تيسير السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت غرينتش، بقيادة قطاع الموارد الأساسية وأسهم شركات السلع المنزلية الشخصية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد إعلان ترامب عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة، إذ من المتوقع أن يضع بيسنت قيودا على الديون الأمريكية.

ومن ناحية أخرى قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن السياسة النقدية للبنك ينبغي ألا تظل تقييدية لفترة طويلة، كما أقر أن التضخم سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن ينخفض إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف.

ومن بين الأسهم الفردية هبط سهم بنك يونيكريديت الإيطالي اثنين بالمئة بعد تقديم عرض مفاجئ بقيمة 10 مليارات يورو (10.45 مليارات دولار) لشراء جميع أسهم منافسه المحلي الأصغر (بي.بي.إم) الذي ارتفعت أسهمه خمسة بالمئة.

وهوى سهم كومرتس بنك الألماني ستة بالمئة مع تقييم المستثمرين لتأثير العرض المقدم لبنك (بي.بي.إم) على صفقة استحواذ محتملة من يونيكريديت على حصة في كومرتس بنك.

وصعد سهم أنجلو أمريكان اثنين بالمئة على خلفية خطط لشركة التعدين لبيع مناجم فحم أسترالية لصناعة الصلب مقابل 3.78 مليارات دولار.