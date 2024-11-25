المؤشر نيكاي يغلق مرتفعاً مع تقييم المستثمرين لبيانات أمريكية إيجابية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً اليوم الاثنين مع شعور المستثمرين المحليين بالارتياح بعد صدور بيانات أمريكية في الاونة الأخيرة تشير إلى قوة أنشطة الأعمال في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 31 شهرا في نوفمبر بدعم من الآمال في خفض إضافي لأسعار الفائدة وانتهاج إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسات مواتية أكثر للأعمال في العام المقبل.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.3 بالمئة ليغلق عند 38780.14 نقطة اليوم الاثنين. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال اليوم عند 39053.64 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 نوفمبر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 بالمئة إلى 2715.6 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية "العوامل الخارجية مهمة للأسهم اليابانية الآن لأننا لم نشهد الكثير من المحفزات المحركة للسوق داخل اليابان".

وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب أسبوعية بعد نشر بيانات الأعمال.

وقال ماتسوموتو "لكن مكاسب المؤشر نيكاي جاءت محدودة بسبب المخاوف من التأثير المحتمل لسياسة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب على المصدرين اليابانيين".

وقفزت أسهم فاست ريتيلنغ المالكة لعلامة يونيكلو 3.5 بالمئة لتعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

وارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.9 بالمئة وربحت أسهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة، 3.3 بالمئة.

وصعد سهم شركة كيسي إلكتريك رايلواي 13.83 بالمئة وسهم شركة كيكيو 11.07 بالمئة بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مستثمرين ناشطين تقوم بزيادة حصصها في شركتي تشغيل السكك الحديدية.

لكن سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق تراجع 2.3 بالمئة لتكون أكبر الشركات تأثيرا بالسلب على المؤشر نيكاي. وتراجع سهم شركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 1.35 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسي ببورصة طوكيو، ارتفع 45 بالمئة وانخفض 50 بالمئة وظلت أربعة بالمئة دون تغيير.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 143 سهما وانخفض 79 سهما وبقيت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.