أسهم أوروبا ترتفع مع انحسار المخاوف المرتبطة بقطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مقتفية ⁠أثر الأسهم العالمية التي تتعافى بعد موجة بيع الأسبوع الماضي، ‌مع تقييم المستثمرين لنتائج بنك يونيكريديت الإيطالي والتطورات بشأن الصفقات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 620.12 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش. وتتعافى الأسهم العالمية من موجة التقلبات التي ⁠شهدتها الأسبوع الماضي، والتي أثارتها المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الأحدث قد تزعزع استقرار شركات البرمجيات التقليدية، حتى في الوقت الذي حددت فيه شركات رائدة ⁠في هذا المجال مثل ألفابت وأمازون أهدافا جديدة للإنفاق من أجل تطوير هذه التكنولوجيا.

وساعد التعافي الذي حدث يوم الجمعة المؤشر ستوكس 600 على تسجيل مكاسب أسبوعية، ​ومع ذلك فمن المرجح أن تظل حالة الضبابية ​التي تحيط بقطاع التكنولوجيا ​في محور اهتمام المستثمرين. وارتفع قطاع التكنولوجيا واحدا بالمئة اليوم الاثنين.

وبالنسبة لعمليات ‌الاندماج والاستحواذ، وافق ‌تحالف بقيادة ⁠شركة أدفنت القابضة وفيديكس على شراء شركة (إن بوست) المتخصصة في الطرود في صفقة بقيمة 9.2 مليارات دولار، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة البولندية ​بنسبة 13.​3 بالمئة.

وقفزت أسهم شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك 8.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة (هيمز اند هيرز) ‍ومقرها الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير حبوب جي.إل.بي-1 رخيصة الثمن، عقب تحذير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنها ستتخذ إجراءات ضد المنتج.

وارتفعت أسهم يونيكريدت، ثاني أكبر بنك في إيطاليا ‍من حيث إجمالي الأصول، 4.3 بالمئة بعد أن أعلن أنه يهدف إلى رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار) هذا العام، مما ساعد قطاع البنوك في منطقة اليورو على الارتفاع 1.6 بالمئة وتصدر مكاسب القطاعات.