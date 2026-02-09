نيكاي يرحب بفوز تاكايتشي ويقفز ​3.9% إلى مستويات قياسية

حققت الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها على ⁠الإطلاق وعكست السندات طويلة الأجل تراجعها المبكر، في تصويت واضح على ‌الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

واختتم المؤشر نيكاي 225 تداولات الاثنين على ارتفاع يناهز ​3.9% وسجل مستوى ​قياسياً عند 56363.94 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.3% إلى مستوى ‌قياسي عند 3783.‌57 نقطة.

وفي ⁠سوق الديون، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية ما أدى إلى ارتفاع العوائد 6.5 نقاط أساس إلى 3.615%. لكن هذا التحرك سرعان ​ما تلاشى وارتفع ​العائد في النهاية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.56%.

وانخفض الين في وقت سابق الاثنين ووصل إلى أدنى ‍مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ينات لكل فرنك سويسري وهبط 0.4 بالمئة مقابل اليورو و0.5 بالمئة مقابل الدولار.

لكن الين سرعان ما عكس اتجاهه بعد أن قال المسؤول المالي الكبير أتسوشي ميمورا إن الحكومة «تراقب عن ‍كثب تحركات العملة بقدر عالٍ من الأهمية»، ما شكل تلويحاً باحتمال التدخل لشراء الين.

وارتفع الين في أحدث التداولات بنحو 0.5% إلى 156.41 مقابل الدولار، و0.2% إلى 185.38 مقابل اليورو، و0.2% إلى 202.18 مقابل الفرنك.

وانخفض الين في وقت سابق إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه غيّر اتجاهه بعد تحذير طوكيو بإمكانية التدخل في سوق العملات.

وفاز الحزب الديمقراطي الحر بزعامة تاكايتشي ⁠بأغلبية ساحقة بحصوله على 316 مقعداً من إجمالي 465 في مجلس النواب في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد، ما يمنحها تفويضاً قوياً لتنفيذ وعودها بإنفاق كبير وتخفيضات ضريبية. وشددت ⁠تاكايتشي مراراً على أن خططها للتحفيز لن تؤدي إلى إفلاس مالية البلاد، وهو ما يمثل مصدر قلق كبيراً للأسواق نظراً لأن اليابان تعاني بالفعل من أثقل عبء ديون في ​العالم المتقدم.