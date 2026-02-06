⁠الأسهم الأوروبية تتراجع وتتجه لتسجيل نهاية ‌متواضعة لأسبوع متقلب

⁠انخفضت الأسهم الأوروبية الجمعة، وتتجه لتسجيل نهاية ‌متواضعة لأسبوع متقلب توخى فيه المستثمرون الحذر بشأن شركات البرمجيات وصدرت خلاله مجموعة من نتائج أعمال الشركات المخيبة للآمال، كان آخرها ستيلانتس لصناعة السيارات.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.2 % إلى 610.28 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش.

ونزل سهم ستيلانتس 14.4 % وتوقف ⁠التداول بعد أن سجلت الشركة الفرنسية الإيطالية خسائر بنحو 22.2 مليار يورو في النصف الثاني من ​العام الماضي وقلصت خطط تطوير ​السيارات الكهربائية.

وخسر مؤشر قطاع ​السيارات الأوسع نطاقا 2.4 %، وقاد القطاعات إلى الانخفاض. وانخفضت ‌أسهم شركات ‌التكنولوجيا واحدا ⁠بالمئة، وتتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر مارس 2025، مع انتشار المخاوف من أن أحدث أدوات ​الذكاء الاصطناعي ​قد تقلب القطاع رأسا على عقب. وتأثرت المعنويات بخطط أمازون دوت كوم الأمريكية لزيادة الإنفاق ‍50 % .

وارتفع سهم سوسيته جنرال 6.3 % بعد أن رفع البنك الفرنسي هدفه الرئيسي لأرباح 2026 في الوقت الذي فاق فيه التوقعات لأرباح الربع الرابع من ‍العام.

وصعد سهم شركة نوفو نورديسك التي تصنع أدوية لإنقاص الوزن 4.2 % بعد أن هددت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد "الأدوية المقلدة بشكل غير قانوني".