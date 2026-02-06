الأسهم اليابانية تتعافى وتصعد بدعم نتائج أعمال

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ⁠الجمعة، متعافياً من خسائر تكبدها في وقت مبكر من الجلسة ويرفع حجم ‌مكاسبه الأسبوعية، إذ استقبل المتعاملون نتائج أعمال فصلية لشركات كبرى مع تحليهم بالحذر قبيل انتخابات مقررة يوم الأحد. وصعد نيكاي 0.8 %ليغلق عند 54253.68 نقطة، محققا زيادة أسبوعية 1.7 %. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 ⁠%إلى 3699 نقطة.

انطلق موسم إعلان نتائج الأعمال في رابع أكبر اقتصادات العالم وتترقب الأسواق تصويت يوم الأحد، ويترقب المستثمرون نتائج الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد، والتي من المتوقع أن يفوز فيها ⁠الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المعروفة بميلها للتيسير المالي بأغلبية كبيرة.

وقفز سهم إيسيتان ميتسوكوشي 7.1 % بعد أن رفعت شركة تشغيل المتاجر الكبرى توقعاتها السنوية ​. وتقدم سهم تويوتا موتور 2% بالمئة بعد الإعلان عن ​تغيير في قيادة الشركة ومراجعة توقعاتها ​السنوية.

وارتفع سهم اجينوموتو المصنعة للإضافات الغذائية 13.4 %، وهي أكبر نسبة تغير يومي ‌للسهم منذ أكتوبر 2008، بعد أن رفعت توقعاتها السنوية، بينما نزل سهم سوبارو 5.5 % بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن الرسوم الجمركية الأمريكية أثرت سلبا على توقعاتها السنوية.وكان ​سهم كيكومان المصنعة ​لصوص الصويا هو الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، إذ نزل 7.5 % بعد إعلان نتائج الشركة الخميس.

وقالت ماكي ساوادا ‍محللة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية إن تأثير إعلانات الأرباح والانخفاضات الكبيرة مؤخرا في أسعار الأسهم والانتخابات المقررة مطلع الأسبوع ساهمت في وجود تقلبات في بورصة طوكيو.وأضافت «ما زلنا نشهد تحركات كبيرة في أسهم فردية، إذ ارتفعت بعض الأسهم بشكل ‍حاد بينما انخفضت أخرى».

وتراجعت أسهم شركات الأدوية اليابانية بعد إطلاق الموقع الإلكتروني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقدم أدوية بأسعار مخفضة للأمريكيين. وتراجع سهم شركة تشوجاي فارماسيوتيكال، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تابعة لشركة روش، 5.7 %.وارتفع 164 سهما على نيكاي فيما انخفض 58 سهما.