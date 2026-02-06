نيكاي تحت ضغط بتأثير من تراجع أسهم التكنولوجيا

تأرجح المؤشر نيكاي الياباني بين ‌المكاسب والخسائر اليوم الجمعة بتأثير من موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا فضلا عن حذر المستثمرين قبل الانتخابات الوطنية المقررة ⁠الأحد القادم.

وارتفع المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.1 بالمئة إلى 53881.69 ⁠ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بواحد في المئة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 ​بالمئة إلى 3671.61.

ويترقب ​المستثمرون نتائج الانتخابات ​العامة المقررة يوم الأحد والتي من ‌المتوقع أن ‌يفوز ⁠فيها الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المعروفة بميلها للتيسير المالي بأغلبية كبيرة.

وانخفض ​سهم ​أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.1 بالمئة وكان صاحب التأثير الهبوطي الأكبر على نيكاي وواصل بذلك التراجع من أمس الخميس.

وارتفع سهم مجموعة سوف بنك للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي 0.15 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

وصعد 129 سهما على المؤشر نيكي فيما انخفض 93 سهما.