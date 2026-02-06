أسهم أوروبا تتحول للتراجع مع تقييم المستثمرين لنتائج الأعمال

تحولت الأسهم الأوروبية للتراجع أمس، بعد تماسكها في بداية التداولات ⁠إذ قيّم المستثمرون مجموعة متباينة من نتائج ‌أعمال شركات كبرى مثل شل وبنك بي.إن.بي باريبا، وساد الحذر قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، حيث قرر لاحقاً تثبيت أسعار الفائدة في دول الاتحاد الأوروبي مجدداً.

وفي ختام التداولات هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.05%عند 611.25 نقطة .

وينصب التركيز أكثر على تعليقات صانعي السياسة بعد أن أظهرت البيانات، أول من أمس، أن التضخم الأساسي تباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع، وتفاقم ذلك بسبب ارتفاع اليورو أمام الدولار.

وهيمن قطاعا البنوك وشركات الموارد على ‌نتائج أعمال ‌الشركات في أوروبا.وقفز سهم بنك بي.إن.بي باريبا 4.1% بعدما أعلن أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث الأصول عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الرابع.

وهوى سهم مجموعة "بي.بي.في.إيه" المصرفية 4% ليضغط على المؤشر إيبكس الإسباني رغم إعلان البنك عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الرابع.

وتراجع سهم شركة شل 1.6% بعد أن جاء صافي أرباح شركة النفط البريطانية الكبرى في الربع الرابع دون التوقعات.

وعوض مؤشر التكنولوجيا الأوروبي الانخفاضات الأوسع نطاقاً، إذ قفز 2% ليتعافى من هبوط شهده في وقت سابق من الأسبوع.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.90% وداكس الألماني 0.46% وكاك الفرنسي 0.90%

مخاوف التقييمات

وانخفض مؤشر ⁠نيكاي الياباني، متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا ‌وسط المخاوف المستمرة بشأن التقييمات، ليلحق بموجة التراجع الأوسع في الأسواق الآسيوية في ظل القلق من ارتفاع تكاليف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر نيكاي 0.9% ⁠ليغلق عند 53818.04 نقطة ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 3652.41 نقطة. وهوى سهم ⁠مجموعة سوفت بنك 7% بعد أن جاءت توقعات شركة آرم هولدينجز التابعة لها والمتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية بشأن عائدات التراخيص دون تقديرات المحللين.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية «من المتوقع أن تكون الأسهم ‌المرتبطة بالرقائق الإلكترونية ضعيفة مع ⁠تزايد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن التقييمات المرتفعة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي».

وانخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات في بداية التعاملات بطوكيو، إذ هوى سهم شركة روم المصنعة للرقائق 9.1% لتصبح الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي، وهبط سهم شركة أدفانتست الموردة للقطاع 4.8%، وتراجع سهم شركة ديسكو المصنعة لأجهزة صنع الرقائق 4.4%.

وتصدر قطاع الأدوية قائمة القطاعات الأفضل أداء من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، بقيادة سهم أستيلاس فارما الذي صعد 10% بعدما رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح لهذا العام المالي بنحو 5 أضعاف.

موجة بيع

وتراجعت المؤشرات الصينية، وسط موجة بيع عالمية في أسهم المعادن الثمينة والتكنولوجيا، امتدت آثارها إلى القطاعات المحلية، في حين انخفض حجم التداول لأدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي، مع اقتراب موسم الأعياد.

وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.65% عند 4075 نقطة، وتراجع «شنتشن المركب» بنسبة 1.3% عند 2650 نقطة، فيما خسر «سي إس آي 300» نحو 0.6% ليغلق عند 4670 نقطة.

وواصل صندوق «يو بي إس إس دي آي سي» «UBS SDIC» لعقود الفضة الآجلة، وهو الصندوق الوحيد من نوعه في الصين، نزيفه الحاد بعدما هبط بنسبة 10% ليصل إلى الحد الأقصى للانخفاض اليومي للجلسة الرابعة على التوالي.