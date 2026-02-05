أسهم أوروبا تستقر وتترقب قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية

استقرت أسهم أوروبا الخميس، ⁠إذ قيّم المستثمرون مجموعة متباينة من نتائج ‌أعمال شركات كبرى مثل شل وبنك بي.إن.بي باريبا، وساد الحذر قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 618.25 نقطة ⁠بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش قرب المستوى القياسي الذي سجله أمس الأربعاء.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على أسعار الفائدة ⁠دون تغيير في اجتماعه المرتقب، فيما يتم التركيز أكثر على تعليقات صانعي السياسة بعد أن أظهرت البيانات الأربعاء ​أن التضخم الأساسي تباطأ بوتيرة أسرع ​من المتوقع، وتفاقم ذلك بسبب ​ارتفاع اليورو أمام الدولار.

وهيمن قطاعا البنوك وشركات الموارد على ‌نتائج أعمال ‌الشركات في أوروبا ⁠الخميس.

وقفز سهم بنك بي.إن.بي باريبا 4.1 % بعدما أعلن أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث ​الأصول عن ​أرباح فاقت التوقعات في الربع الرابع.

وهوى سهم مجموعة بي.بي.في.إيه المصرفية 4% ليضغط ‍على المؤشر إيبكس الإسباني رغم إعلان البنك عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الرابع.

وتراجع سهم شركة شل 1.6 % بعد أن جاء صافي أرباح شركة النفط البريطانية الكبرى في ‍الربع الرابع دون التوقعات.

وعوض مؤشر التكنولوجيا الأوروبي الانخفاضات الأوسع نطاقا، إذ قفز 2% ليتعافى من هبوط شهده في وقت سابق من الأسبوع. وساعدت النتائج الإيجابية لشركة ألفابت الأمريكية على تحسين معنويات السوق.