الأسهم اليابانية تتراجع بضغط نزول أسهم التكنولوجيا

انخفض المؤشر ⁠نيكاي الياباني الخميس، متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا ‌وسط المخاوف المستمرة بشأن التقييمات، ليلحق بموجة التراجع الأوسع في الأسواق الآسيوية في ظل القلق من ارتفاع تكاليف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.9% ليغلق عند 53818.04 نقطة. كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.1% إلى 3652.41 نقطة. وهوى سهم ⁠مجموعة سوفت بنك 7% بعد أن جاءت توقعات شركة آرم هولدينجز التابعة لها والمتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية ​بشأن عائدات التراخيص دون تقديرات المحللين.

وقال تاكايوكي ​مياجيما كبير الاقتصاديين ​في مجموعة سوني المالية: «من المتوقع أن تكون الأسهم ‌المرتبطة بالرقائق الإلكترونية ضعيفة مع ⁠تزايد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن التقييمات المرتفعة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي».

وانخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات في بداية ​التعاملات ​بطوكيو، إذ هوى سهم شركة روم المصنعة للرقائق 9.1% لتصبح الأسوأ أداءً على المؤشر نيكاي، وهبط سهم شركة أدفانتست الموردة للقطاع 4.8%، وتراجع سهم شركة ديسكو المصنعة لأجهزة صنع الرقائق 4.4%.

وتصدر قطاع الأدوية قائمة القطاعات الأفضل أداءً من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، بقيادة سهم أستيلاس فارما الذي صعد 10% بعدما رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح لهذا العام المالي بنحو خمسة أضعاف.