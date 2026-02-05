نيكاي يتراجع متأثراً بهبوط أسهم التكنولوجيا

تراجع ⁠المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس متأثرا ‌بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا بسبب المخاوف المستمرة بشأن التقييم.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 بواقع 0.8 بالمئة إلى 53832.26 نقطة.

ونزل المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.26 بالمئة إلى 3646.06 نقطة.

وزاد المؤشر نيكاي 7.9 بالمئة ⁠منذ بداية العام وحتى الآن.

وهوى سهم مجموعة سوفت بنك 6.4 بالمئة بعد أن خيبت ​شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة ​في تصميم الرقائق ​الإلكترونية توقعات المحللين بشأن عائدات التراخيص.

وقال تاكايوكي مياجيما ‌كبير خبراء ‌الاقتصاد ⁠في مجموعة سوني المالية "من المتوقع أن تكون الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية ضعيفة مع تزايد المخاوف ​في الولايات ​المتحدة بشأن التقييمات المرتفعة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي".

وأضاف " لكن في اليابان، من المرجح أن يستمر الشراء الانتقائي المرتبط بالأرباح".

وارتفع 147 سهما على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 78 سهما.

وكان قطاع الأدوية الأفضل أداء بين ‍33 قطاعا في بورصة طوكيو، بقيادة أستيلاس فارما التي قفز سهمها عشرة بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها الصافية للعام المالي الحالي بنحو خمسة أمثال.