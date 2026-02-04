نيكاي يتراجع بضغط نزول أسهم شركات تطوير البرمجيات

تراجع المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء ، بعد يوم من تسجيله مكاسب حادة، إذ اقتفت شركات ‌تطوير البرمجيات موجة بيع لدى قريناتها العالمية. وانخفض المؤشر نيكاي 0.78 % إلى 54293.36 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع 4 % تقريبا إلى مستوى قياسي الثلاثاء، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 25 أكتوبر ⁠.

واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة على ارتفاع 0.27 % إلى 3655.58 نقطة. وانخفضت أسهم شركات تطوير البرمجيات والأنظمة، حيث نزل أسهم إن.إي.⁠سي 11.79 %، وتراجع سهما نومورا للأبحاث وفوجيتسو أكثر من 7% لكل منهما.

وتزايدت عمليات البيع المكثف بين شركات تحليل البيانات وتقديم الخدمات المهنية والبرمجيات الأمريكية والأوروبية ​خلال الليل، وأشار بعض المستثمرين إلى أن السبب الرئيسي ​هو تطوير أنثروبك ​في الآونة الأخيرة لروبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في ‌توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري " ‌لم تتفاعل الشركات المحلية مع موجة البيع التي شهدتها شركات البرمجيات قبل بعض الوقت في الولايات المتحدة لكنها تأثرت أخيرا اليوم بهذه الموجة".

وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة ​بالرقائق، إذ ​تراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون أكثر من 2% لكل منهما، مما أدى إلى أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وهوى سهم ريكروت ‍هولدنجز - التي تمتلك شركة البحث عن الوظائف إنديد- 10 % . وانخفض سهم نينتندو 10.98 % بعد إبقاء الشركة توقعات أرباحها السنوية وتوقعاتها المتعلقة بالأجهزة. وسجلت الشركة الثلاثاء قفزة 23 % في أرباحها الفصلية بفضل المبيعات القوية ‍لجهاز سويتش 2. ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 66 %وانخفض 30 % . وارتفعت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، إذ قفز سهم فوروكاوا إلكتريك وفوجيكورا 7.3 %و4.‍7 %على الترتيب.