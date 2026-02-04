نيكاي يتراجع بضغط نزول أسهم شركات تطوير البرمجيات

تراجع المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء ، بعد يوم من تسجيله مكاسب حادة، إذ اقتفت شركات تطوير البرمجيات موجة بيع لدى قريناتها العالمية. وانخفض المؤشر نيكاي 0.78 % إلى 54293.36 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع 4 % تقريبا إلى مستوى قياسي الثلاثاء، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 25 أكتوبر .
واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة على ارتفاع 0.27 % إلى 3655.58 نقطة. وانخفضت أسهم شركات تطوير البرمجيات والأنظمة، حيث نزل أسهم إن.إي.سي 11.79 %، وتراجع سهما نومورا للأبحاث وفوجيتسو أكثر من 7% لكل منهما.
وتزايدت عمليات البيع المكثف بين شركات تحليل البيانات وتقديم الخدمات المهنية والبرمجيات الأمريكية والأوروبية خلال الليل، وأشار بعض المستثمرين إلى أن السبب الرئيسي هو تطوير أنثروبك في الآونة الأخيرة لروبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري " لم تتفاعل الشركات المحلية مع موجة البيع التي شهدتها شركات البرمجيات قبل بعض الوقت في الولايات المتحدة لكنها تأثرت أخيرا اليوم بهذه الموجة".
وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ تراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون أكثر من 2% لكل منهما، مما أدى إلى أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وهوى سهم ريكروت هولدنجز - التي تمتلك شركة البحث عن الوظائف إنديد- 10 % . وانخفض سهم نينتندو 10.98 % بعد إبقاء الشركة توقعات أرباحها السنوية وتوقعاتها المتعلقة بالأجهزة. وسجلت الشركة الثلاثاء قفزة 23 % في أرباحها الفصلية بفضل المبيعات القوية لجهاز سويتش 2. ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 66 %وانخفض 30 % . وارتفعت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، إذ قفز سهم فوروكاوا إلكتريك وفوجيكورا 7.3 %و4.7 %على الترتيب.