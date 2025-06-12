أسهم «العقار» تواصل التحليق في سوق دبي

استقر سوق دبي المالي قرب مستوى 5600 نقطة، وبتداولات قوية بلغت قيمتها الإجمالية 810 ملايين درهم، وسط حركة كانت نشطة على الأسهم ذات الطلب في قطاعات رئيسية مثل القطاع المالي والصناعات الأساسية، وبدعم من شركات الاستثمار والتأمين والعقارات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 1.5% عند 13.45 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 2.8% عند 0.256 درهم، وبتداولات قاربت 61 مليون سهم، في حين ارتفع سهم «ديوا» بنسبة 0.4% عند 2.80 درهم، وبتداولات قاربت 29 مليون درهم.

وضمت الأسهم الأكثر ربحية في السوق كلاً من سهم «الإمارات ريم» بنسبة 9.3% وسهم شركة «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 8.7% وسهم «اكتتاب» بنسبة 4.6% وسهم «الفردوس» بنسبة 3.9% ثم سهم «شيميرا ستاندرد» بنسبة نمو 3%.

وأكثر الأسهم تداولا، سهم «الاتحاد العقارية»، مرتفعاً بنسبة 5.3% عند 0.695 درهم، وبتداولات تجاوزت 103 ملايين سهم. وكانت شركة «الاتحاد العقارية» قد أكدت في بيان لها، عدم وجود أية معلومات جوهرية أو أخبار تشغيلية أو فنية حاليا تستوجب الإفصاح عنها، تؤثر على الارتفاع الحاصل في سعر السهم. في المقابل على صعيد الأسهم المتراجعة كان أكثر المتراجعين سهم شركة «الاستشارات الدولية» بنسبة 9.9% ثم سهم شركة «الخليج للملاحة» 6.2% و«سهم مصرف السلام السودان» بنسبة 4.2% فيما تقلص سهم «ديبا» بنسبة 3.7% ثم سهم شركة «الأسمنت الوطنية» بنسبة 2.7% تلاه سهم «أملاك» بنسبة 2.4%، وانخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2.2% عند 0.99 درهم، وبتداولات تجاوزت 32 مليون سهم، فيما تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 2%.

سيولة

حافظت أسواق المال المحلية لليوم الثاني على مستوى السيولة المرتفع متجاوزة 2.6 مليار درهم، وشهدت الأسواق أكثر من 43.7 ألف صفقة تداول توزعت بواقع 27.6 ألف صفقة في أبوظبي بإجمالي 1.8 مليار درهم، بينما تمت أكثر من 16.1 ألف صفقة على الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 810 ملايين درهم.

أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعاً، بشكل طفيف وبواقع 9 نقاط عند مستوى 9805 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليون درهم.

فيما كانت أسهم الصناعة والاستثمار بمقدمة الربحية في سوق أبوظبي المالي بمقدمتها سهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 15% ثم سهم «اي اس جي» بنسبة 14.9% وسهم شركة «بلدكو» بنسبة 14.1% ثم سهم «تكافل» بنسبة 11% تلاهم سهم شركة «الصير» بنسبة 7.1%.

وارتفع سهم «بيور هيلث» بنسبة 1.1% عند 2.68 درهم، وبتداولات قاربت 22 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 3.3% عند 5.56 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

وأقفل سهم «ملتيبلاي» مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 2.37 درهم، وبتداولات تجاوزت 42 مليون سهم، بينما انخفض سهم «فينكس» بنسبة 0.8% عند 1.20 درهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «أدنوك للغاز» مرتفعاً بنسبة 1.2% عند 3.38 درهم، وبتداولات تجاوزت 64 مليون سهم، بعدما أعلنت الشركة، إنها اتخذت قرار الاستثمار النهائي وأرست عقودا قيمتها خمسة مليارات دولار للمرحلة الأولى من مشروع تطوير الغاز الغني.

في المقابل فقد كان سهم مجموعة «اي 7 أذونات» بمقدمة الأسهم المتقلصة بنسبة 9.4% ثم سهم «رابكو» بنسبة 5.1% فيما تراجع سهم «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 4.2% بينما تقلص سهم شركة «أي 7» أيضا بنسبة 3.5% و«ان ام دي سي جروب» بنسبة 2%.

بورصات عربية

وأغلقت مؤشرات البورصات العربية على تباين، أمس، في ظل إحراز تقدم طفيف في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع مؤشر قطر 0.2% مع صعود سهم شركة قطر لنقل الغاز 2.8%. وحققت المؤشرات الكويتية مكاسب جماعية والمؤشر الرئيسي يغلق عند 8982 نقطة، بزيادة 0.65%.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 4591.79 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.20%. في حين هبط مؤشر بورصة البحرين 0.13%.

السعودية

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسبه المبكرة ليغلق مستقرا عند 11.005 نقاط وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال. وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 24.92 ريال، و93.70 ريال، على التوالي. وتصدر سهم سينومي ريتيل، ارتفاعات السوق بنسبة 10 % عند 19.70 ريال، في المقابل، تراجع سهم أكوا باور، بنسبة 5 % عند 255.40 ريال.

مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مدعوماً بصعود سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة.





