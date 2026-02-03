ارتفاع جماعي للأسهم الأوروبية بدعم استقرار أسواق السلع الأساسية

ارتفعت ⁠الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي، الثلاثاء، مع استقرار أسواق السلع الأساسية بعد موجة هبوط، فيما تحول التركيز إلى أرباح شركات مثل أموندي وسيلترونيك، وصعد المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.8 % إلى 622.46 نقطة بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، مع ⁠ارتفاع مؤشر الموارد الأساسية 1.9 % ليتصدر القطاعات.

وتعرضت الأسهم المرتبطة بالسلع لضغوط منذ أواخر الأسبوع ​الماضي، متتبعة انخفاض أسعار المعادن ​النفيسة بعد ترشيح ​كيفن وارش، أحد صقور السياسة النقدية، لمنصب ‌رئيس مجلس ‌الاحتياطي ⁠الاتحادي الأمريكي.

وقفز سهم أموندي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا 4.7 % بعد ​الإعلان عن ​تدفقات صافية أعلى من المتوقع في الربع الرابع، وارتفع سهم ‍سيلترونيك الألمانية الموردة لرقائق أشباه الموصلات 2.5 % بعد الإعلان عن نتائج أولية للربع الرابع، تجاوزت فيها الأرباح والإيرادات الأساسية ‍توقعات السوق.

وزاد التركيز على قطاع التكنولوجيا بشكل عام، بعد أن سجلت شركة بالانتير الأمريكية قفزة كبيرة في مبيعاتها الفصلية، وأصدرت توقعات متفائلة.