نيكاي يسجل أكبر مكاسب يومية ويقفز 4%

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني 4% تقريبا ⁠ليغلق عند مستوى قياسي الثلاثاء، متعافيا من الانخفاض الذي سجله في ‌الجلسة السابقة، بعد توقف موجة بيع المعادن النفيسة.

وصعد المؤشر نيكاي 3.92 % إلى 54720.66 نقطة، مسجلا أكبر مكاسب يومية له منذ 25 أكتوبر . وتخلى المؤشر -الاثنين- عن معظم المكاسب التي سجلها في بداية الجلسة ليغلق منخفضا 1.⁠25 % مع تراجع أسعار المعادن النفيسة. كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.1 % إلى 3645.84 نقطة الثلاثاء.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في شركة طوكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري للمعلومات "⁠هناك قلق في السوق إزاء تأثير بيع المعادن النفيسة في الجلسة السابقة على الأصول الأخرى. لكن أداء الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا كان قويا خلال الليل".وأضاف "دفع ذلك المستثمرين إلى شراء الأسهم ".

وقال ياسودا السوق رحبت ببيانات ​النشاط الصناعي القوية في الولايات المتحدة ​باعتبارها علامة على قوة الاقتصاد، والتي أصبحت أيضا دافعا لارتفاع الأسهم اليابانية.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند ‌بورز 500 على ‌ارتفاع الاثنين، مدعوما ⁠بمكاسب شركات تصنيع الرقائق وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة أيضا بشكل كبير.وارتفع المؤشران الرئيسيان الآخران، ناسداك المجمع وداو جونز الصناعي بشكل طفيف.

وفي اليابان، قفزت ​أسهم شركة أدفانتست ​المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.1 % وأسهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 4.79 % تقريبا.

وقفزت أسهم شركة فوجيكورا المصنعة ‍لكابلات الألياف الضوئية 9.67 %. وارتفعت أسهم تي.دي.كيه أيضا 11.43 %بعد أن رفعت الشركة المصنعة للمكونات الإلكترونية توقعاتها للأرباح السنوية لمدة عام حتى مارس آذار.

ومن ناحية أخرى هوَت أسهم شركة ياماها موتور 10 % لتسجل أسوأ أداء على المؤشر نيكاي ‍بعد أن خفضت الشركة المصنعة للدراجات النارية توقعاتها للأرباح السنوية لمدة عام حتى ديسمبر . ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 16 سهما فقط.ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 84 % وانخفض 13 % ، بينما استقر 2% ‍من الأسهم.