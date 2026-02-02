الدولار يصعد مستفيداً من بيانات التصنيع الأمريكية

ارتفع الدولار مقابل عملات ⁠رئيسية اليوم الاثنين، مدفوعاً بانخفاض أسعار المعادن النفيسة الذي أدى إلى لجوء المستثمرين ‌إلى أصول الملاذ الآمن، بينما يواصلون تقييم النهج الذي قد يتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقيادة كيفن وارش.

وواصل الدولار ارتفاعه بعد أن أظهرت بيانات التصنيع الأمريكية عودة النمو في يناير، رغم أن الرسوم الجمركية رفعت أسعار المواد الخام وألحقت أضراراً ⁠بسلاسل التوريد.

وقال كارل شاموتا كبير محللي الأسواق لدى شركة كورباي في تورنتو «هناك توجه تدريجي نحو أصول الملاذ الآمن في أسواق العملات، مدفوعاً بالانهيار الذي شهدته سوق المعادن النفيسة الأسبوع الماضي».

وعاد المتعاملون إلى ⁠التركيز على الين بعد أن تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مطلع الأسبوع عن فوائد ضعف الين خلال خطاب انتخابي في لهجة تتعارض مع مساعي وزارة المالية التي تعمل على وقف انخفاض العملة ​اليابانية.

وارتفع الدولار ​يوم الجمعة بعد أن فاز ​كيفن وارش بترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويرجح المحللون أن وارش أقل ‌ميلاً للضغط من ‌أجل خفض أسعار ⁠الفائدة بشكل سريع وشامل مقارنة ببعض المرشحين الآخرين للمنصب، ومع ذلك فإنه أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ​الرئيسية، في أحدث ​تعاملات 0.42 % عند 97.555.

وابتعد اليورو بشكل مريح عن مستوى 1.20 دولار، إذ انخفض 0.42 % ليصل إلى 1.‍1801 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.26 % إلى 1.3650 دولار. ومن المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان قراراتهما الأحدث يوم الخميس.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 % إلى 0.6949 ‍دولار أمريكي، قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة غداً الثلاثاء لكن التوقعات تشير إلى رفع الفائدة. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.32 % إلى 0.5999 دولار أمريكي.

وصعد الدولار 0.57 % مقابل الين ليصل إلى 155.66 اليوم الاثنين، وسط توقعات بأن يحقق حزب رئيسة الوزراء فوزاً ساحقاً في الانتخابات ‍المقبلة.