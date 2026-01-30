نيكاي يتراجع مع بيع أسهم التكنولوجيا لجني الأرباح

بدد ⁠المؤشر نيكاي الياباني مكاسبه المبكرة اليوم الجمعة في ‌طريقه لتكبد خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، مع بيع المستثمرين أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لتحقيق أرباح.

وانخفض نيكاي 0.85 بالمئة إلى 52923.12 نقطة بحلول منتصف الجلسة بعد صعوده ⁠0.4 بالمئة في وقت سابق. وخسر 1.7 بالمئة خلال الأسبوع لكنه ربح 5.1 بالمئة خلال الشهر.

ونزل المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.25 بالمئة إلى 3536.26 نقطة متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي نسبته 2.6 بالمئة.

وقال تاكامسا إيكيدا ​وهو مدير محفظة في جي.سي.​آي لإدارة الأصول "باع ​المستثمرون أسهم التكنولوجيا اليوم لجني الأرباح... تراجع الين مقابل الدولار، ‌وقد يكون ‌ذلك إيجابيا ⁠للأسهم، لكن في هذه الأيام لا صلة بين تحركاتهما".

وهبط سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.62 بالمئة بعد مكاسب ​لسبعة أيام ​متواصلة ليشكل أكبر ضغط على نيكاي.

وهوى سهم نومورا ريسيرش 15.87 بالمئة ليصبح الأسوأ ‍أداء من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وقفز سهم كاسيو كمبيوتر 14.8 بالمئة ليصبح الأفضل أداء من حيث النسبة المئوية على نيكاي بعد أن أعلنت الشركة ‍المصنعة للآلات الحاسبة أن أرباحها الصافية السنوية قد تزيد مثلين.

وكسب سهم فوجيتسو 3.56 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر توقعات أرباحها الصافية السنوية بنسبة 93 بالمئة.