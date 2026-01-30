انتعاش البورصات الأوروبية ومكاسب للأسهم اليابانية

انتعشت الأسهم الأوروبية أمس، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والمعادن النفيسة، لتعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدتها بسبب ضعف أرباح قطاع السلع الفاخرة في اليوم السابق.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بعد يوم من انخفاضه 0.8% ولجأ المستثمرون القلقون بشأن حالة الاقتصاد الكلي إلى الملاذ الآمن المتمثل في الذهب، في حين ارتفعت الفضة أيضاً إلى مستويات قياسية جديدة بسبب ⁠الطلب على بدائل أرخص للمعدن الأصفر. وأدى الارتفاع في الأسعار إلى صعود أسهم شركات التعدين 2.9%.

وزادت أسهم قطاع الطاقة 1.3% مع ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران. وظلت إعلانات نتائج الأعمال ⁠تجذب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع.

ويجري تحليل نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات لمسار الذكاء الاصطناعي، فيما تركز الأنظار على أرباح الشركات الأوروبية بحثاً عن دلائل على قدرة الشركات على الصمود رغم تصاعد حالة الضبابية التجارية.

وارتفعت الأسهم اليابانية بقيادة ⁠شركة أدفانتست العملاقة لتصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، فيما استفادت أسهم شركات الدفاع من استطلاع أظهر أن حزب رئيسة الوزراء المحافظة، ساناي تاكايتشي، ربما يفوز بأغلبية في انتخابات الشهر المقبل. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 3545.30 نقطة، واسترد خسائره المبكرة التي بلغت 0.8%.

ثقل كبير واستقر مؤشر نيكاي، الذي يتمتع قطاع التكنولوجيا ⁠بثقل كبير عليه، عند 53375.60 نقطة بعد تسجيل خسائر مبكرة 0.7% . وأشار استطلاع للرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر بزعامة تاكايتشي سيحصل على أغلبية بسيطة في الانتخابات العامة ⁠التي ستجرى 8 فبراير ويحتاج الحزب حالياً إلى شريكه في الائتلاف حزب التجديد الياباني للحصول على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

وربحت أسهم شركات الدفاع مع زيادة سهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 2.1%، وسهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 2.‌5%، وسهم آي.‌إتش.آي كورب ⁠2.8% وقفز سهم أدفانتست 5.2% بعد أن رفعت الشركة الموردة لإنفيديا توقعاتها للأرباح السنوية 21% .

ومع ذلك تراجعت معظم أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية الأخرى بعدما أعلنت مايكروسوفت أول من أمس إنفاقاً قياسياً على الذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تأخر عائدات الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي الأوسع. وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 5.6% وخسر سهم فوجيكورا 3%.

وربح سهم تويوتا موتور 3%، وقالت الشركة أمس إنها حافظت على مكانتها على عرش شركات تصنيع السيارات الأعلى مبيعاً في العالم للسنة السادسة على التوالي.