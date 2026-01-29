صعود شبه جماعي للأسهم الأوروبية بدعم قطاع التعدين

انتعشت الأسهم الأوروبية الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والمعادن النفيسة، لتعوض جزء من الخسائر التي تكبدتها بسبب ضعف أرباح قطاع السلع الفاخرة في اليوم السابق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش بعد يوم من انخفاضه 0.8%.

ولجأ المستثمرون القلقون بشأن حالة الاقتصاد الكلي إلى الملاذ الآمن المتمثل في الذهب، في حين ارتفعت الفضة أيضاً إلى مستويات قياسية جديدة بسبب ⁠الطلب على بدائل أرخص للمعدن الأصفر. وأدى الارتفاع في الأسعار إلى صعود أسهم شركات التعدين 2.9% الخميس.

وزادت أسهم قطاع الطاقة 1.​3% مع ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف ​من أن الولايات ​المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران، المنتج الرئيسي للنفط في الشرق الأوسط.

وظلت إعلانات نتائج الأعمال ⁠تجذب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع. ويجري تحليل نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات لمسار الذكاء الاصطناعي، فيما تركز الأنظار على ​أرباح الشركات ​الأوروبية بحثاً عن دلائل على قدرة الشركات على الصمود رغم تصاعد حالة الضبابية التجارية.

وهوى سهم شركة ‍ساب الألمانية للبرمجيات 11.5% بعدما أعلنت عن إيرادات للربع الرابع تتماشى مع توقعات السوق، وخسر سهم دويتشه بنك 2% رغم تحقيقه أكبر أرباح سنوية منذ عام 2007، وانخفض المؤشر داكس ‍الألماني 0.9%.