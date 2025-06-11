نيكاي الياباني يواصل الصعود لليوم الرابع

صعد المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء مدعوما باتفاق مسؤولين أميركيين وصينيين على إطار عمل لإعادة تعليق الرسوم المتبادلة بين البلدين وإزالة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة.

وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا أطول سلسلة مكاسب متتالية في حوالي شهر، لكنه لا يزال متراجعا بنسبة 4.2 بالمئة لهذا العام.

وظل المؤشر توبكس الأوسع مستقرا.

وقال تاتسونوري كاواي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في ميتسوبيشي يو.إف.جيه ئي سمارت للأوراق المالية، إن الأسهم العالمية أخذت في الاعتبار إلى حد كبير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض وتعليق الرسوم الجمركية، لكن الأسهم اليابانية لم تتعاف بعد إلى أعلى مستوياتها التي شهدتها في بداية العام.

كان سهم سومكو أكبر الرابحين في مؤشر نيكاي، يليه سهم إيسيتان ميتسوكوشي الذي حقق مكاسب بنسبة 6.2 بالمئة.