الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بالنتائج الإيجابية للشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مدعومة ببيانات إيجابية من عدد من ‌الشركات، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء التوترات التجارية الأحدث، في حين قفز سهم بوما 19 % بعد أن باعت شركة صناعة الملابس الرياضية حصة لشركة أنتا سبورتس الصينية.

وارتفع ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.34 % بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش.

ويؤكد هذا التطور كيف يعتمد المستثمرون على بيانات ونتائج الشركات لتوجيه ⁠السوق وسط تزايد الغموض الذي يحيط ببيئة الاقتصاد الكلي.

ووصل سهم بوما إلى أعلى مستوياته منذ مارس الماضي بعد صفقة شركة أنتا ​للمنتجات الرياضية لشراء حصة قدرها 29.06 ​% من الشركة الألمانية ​مقابل 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار). ومن المتوقع ‌أن تساعد ‌الصفقة شركة ⁠بوما على زيادة مبيعاتها في السوق الصينية المربحة.

وقالت شركة الأدوية السويسرية روش إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعلاج السمنة التجريبي ​سي.تي-​388، وهو حقنة تستخدم مرة واحدة أسبوعياً، سجلت نتائج إيجابية. وارتفع سهم الشركة 1% تقريباً.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند والاتحاد الأوروبي أكملا اتفاقية تجارية تاريخية طال انتظارها.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يساورهم القلق بشأن الآثار طويلة الأجل لتهديدات الرسوم الجمركية ‍الأمريكية على النظام التجاري العالمي، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم على السيارات الكورية الجنوبية وواردات أخرى، وأرجع هذا إلى التأخير في تنفيذ الاتفاقية الموقعة العام الماضي.