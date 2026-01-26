أسهم أوروبا تستقر وتترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

استقرت الأسهم الأوروبية الاثنين، وسط حذر المتعاملين قبل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.06% بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. وصعدت أسهم شركات التأمين 0.7%، بينما خسرت أسهم شركات السفر والترفيه 0.6%.
وتعكس التحركات الحذر المستمر بعد التوتر الناجم عن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتبطة برغبته في ضم جرينلاند للولايات المتحدة، والتي هزت الأسواق الأسبوع الماضي. ورغم تراجع ترامب عن التهديد، لا يزال المستثمرون يناقشون الآثار طويلة الأجل على التجارة العالمية إذا أصبحت الرسوم الجمركية ورقة مساومة معتادة.
وتترقب الأسواق قرار لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وانخفضت أسهم السيارات بشكل طفيف. وذكرت رويترز أن الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40% من 110%.
وفي الوقت نفسه، هوى سهم شركة دانون الفرنسية لصناعة الأغذية والمشروبات 2.6%، بعد أن قالت الشركة يوم الجمعة إنها تسترجع دفعات محددة من حليب الأطفال في أسواق معينة.