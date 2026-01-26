نيكاي يتراجع بضغط قوة الين وإحجام المتعاملين عن شراء الأسهم

تراجع المؤشر نيكاي الياباني الاثنين وسط تأثر السوق على نطاق واسع بقوة الين فضلاً ‌عن إحجام المتعاملين عن شراء الأسهم بسبب مخاوف من التدخل في سوق العملة.

وارتفع الين إلى 153.89 للدولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، في مؤشر لتحقيق المزيد من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 1.​8% عند 52885.​25 نقطة، مع تراجع 193 من أصل 225 سهماً على المؤشر وارتفاع 31 ‌سهماً مع بقاء ‌سهم واحد دون ⁠تغيير.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.1% إلى 3552.49 نقطة.

تدخل وشيك

وقال مصدر لرويترز: إن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أجرى «استطلاعات لأسعار التداول» للدولار مقابل الين، ما قد يشير إلى تدخل وشيك وأنه ربما يكون إجراءً مشتركاً من السلطات الأمريكية واليابانية. ومن شأن قوة الين التقليل من قيمة الإيرادات من الخارج للكثير من المصدرين ​اليابانيين ذوي الوزن الثقيل.

ووفقاً لرأي ماكي ساوادا، من المحللين في شركة نومورا سيكيوريتيز، فإنه «لا تزال مخاطر التدخل ​قائمة، والتوقعات غير واضحة ​بالنسبة للعملات والأسهم على حد سواء، ومن الصعب على المتعاملين اتخاذ مراكز في هذه الظروف».

وانخفض مؤشر قطاع السيارات 3.‍6%، ليسجل أكبر الخسائر بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتراجع سهم تويوتا موتور 4.1% وسهم هوندا 4.4%. أما سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة والتي ‍تركز على الذكاء الاصطناعي فقد كبد المؤشر نيكاي أكبر الخسائر، إذ هبط 4.9% مسبباً انخفاض المؤشر 164 نقطة.

وعلى جانب المكاسب، قفز سهم شركة نيتوري لتجارة الأثاث بالتجزئة 4.8%، حيث تستفيد الشركة من قوة الين لأنها تستورد الكثير مما تبيعه.