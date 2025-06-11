سوق دبي يواصل سلسلة الارتفاع للجلسة الخامسة

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، وبنسبة 0.12%، مغلقاً عند مستوى 5599 نقطة، ليستمر في تسجيل أعلى إغلاق منذ يونيو 2008، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 882 مليون درهم.

وقادت أسهم العقارات والقطاع المالي والصناعة ربحية سوق دبي المالي المالية وضمت الأسهم الأكثر ربحية في السوق كلاً من سهم «مزايا القابضة» بنسبة 8.2% وسهم شركة «أملاك» بنسبة 3.1% وسهم «الأسمنت الوطنية» بنسبة 2.7% ثم كلاً من سهم «مصرف السلام السودان» بنسبة 2.3%، ثم سهم «الصناعات الوطنية القابضة» بنسبة 2%، ثم سهم «دبي للتأمين» بنسبة نمو 1.8%، كما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8%.

وعكس سهم «ديار للتطوير» اتجاهه للانخفاض بعدما شهد أول أمس ارتفاعاً بالنسبة القصوى، ليتراجع أمس بنسبة 3.8% عند 1.02 درهم، وبتداولات تجاوزت 104 ملايين سهم.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة كان سهم شركة «طلبات» ضمن أكثر المتراجعين بنسبة 3.5% وسهم «سلامة» بنسبة 3.4% فيما تقلص سهم «شيميرا ستاندرد» بنسبة 2.5%، ثم شركة «الخليج للملاحة» بنسبة 1.8% تلاه سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 1.5%. وأكثر الأسهم تداولاً، سهم الاتحاد العقارية، منخفضاً بنسبة 0.6% عند 0.660 درهم، وبتداولات تجاوزت 124 مليون سهم.

بينما أقفل سهم «إعمار العقارية» عند سعره السابق 13.25 درهماً، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم. في حين أقفل سهم «دريك آند سكل» عند سعره السابق 0.319 درهم، وبتداولات تجاوزت 79 مليون درهم.

أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعاً بنسبة 0.5% عند مستوى 9796 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.

فيما كانت أسهم الصناعة والاستثمار بمقدمة الربحية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمقدمتها سهم «بلدكو» بنسبة 14.9%، ثم سهم شركة «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 12.7%، ثم سهم «غذاء» بنسبة 9.7% وسهم شركة «أرم» بنسبة 8.4%، تلاه سهم «البنك العربي المتحد» بنسبة 8%، بينما ارتفع سهم فينكس بنسبة 5.2%، وارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.2% عند 2.36 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أدنوك للغاز مرتفعاً بنسبة 1.2% عند 3.34 دراهم، وبتداولات تجاوزت 44 مليون سهم.

أما على صعيد التراجعات، فكان سهم «حياة» بمقدمة الأسهم المتقلصة بنسبة 6.3%، ثم سهم «رابكو» بنسبة 4%، ثم سهم «منازل» بنسبة 2.8%، فيما تراجع سهم «إشراق» بنسبة 2.5% بينما تقلص سهم شركة «أجيلتي» بنسبة 1.6%. بينما انخفض سهم لولو بنسبة 0.8% عند 1.25 درهم.

السيولة

وحافظت أسواق المال المحلية على مستوى قوي من السيولة اليومية متجاوزة 2.5 مليار درهم من خلال 45 ألف صفقة تداول. توزعت بواقع 1.63 مليار درهم في سوق أبوظبي عبر أكثر من 26.2 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 882 مليون درهم عبر ما يتجاوز 18.8 ألف صفقة.

الأسهم العربية

صعود معظم أسواق الخليج مع ترقب المستثمرين لمحادثات أمريكا والصين أغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية على ارتفاع، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها الأسهم العالمية مع تطلع المستثمرين إلى إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر القطري 1.3% إلى 10697 نقطة مدفوعاً بمكاسب 1.4 بالمئة لسهم بنك قطر الوطني. وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الجلسة، على ارتفاع مؤشرها العام بـ57.36 نقطة، أي بنسبة 0.70 في المئة، ليبلغ مستوى 8216.99 نقطة.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات والعرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 32904 نقاط، وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 2.5%.