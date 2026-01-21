أسهم أوروبا تتراجع وسط التوترات التجارية

انخفضت الأسهم الأوروبية الأربعاء مما أدى إلى تكثيف عمليات البيع التي أثارها تجدد التوترات التجارية المرتبطة بغرينلاند والتي طغت على تأثير النتائج الإيجابية للشركات.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش. وسجلت أسهم الخدمات المالية والبنوك أكبر الخسائر، حيث تراجع كل من القطاعين بنسبة 0.6 %.
وتأثر المستثمرون بانخفاضات حادة هذا الأسبوع بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق حزمة من الرسوم الجمركية المتزايدة اعتبارا من الأول من فبراير ، على 8 دول أوروبية حتى تسمح هذه الدول للولايات المتحدة بالسيطرة على غرينلاند. وحتى الآن، لم يقدم ترامب مؤشرات تذكر على أنه سيخفف من حدة التصعيد، ولا يزال المستثمرون في حالة ترقب في انتظار خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من اليوم.
وفاقت نتائج ريو تينتو التوقعات للإنتاج الفصلي للحديد الخام والنحاس، مما أدى إلى ارتفاع سهمها 3.1 % .
وارتفعت أسهم شركة باري كاليبو 5.9 % بعد أن عينت رئيس شركة يونيليفر السابق هاين شوماخر رئيسا تنفيذيا لها. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين البريطانيين بأكثر من المتوقع في ديسمبر ، ولكن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، جاء متوافقا مع التقديرات. وفي لندن، استقر المؤشر فاينانشال تايمز .