أسهم أوروبا تتراجع وسط التوترات التجارية

انخفضت الأسهم ⁠الأوروبية الأربعاء مما أدى إلى تكثيف ‌عمليات البيع التي أثارها تجدد التوترات التجارية المرتبطة بغرينلاند والتي طغت على تأثير النتائج الإيجابية للشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش. ⁠وسجلت أسهم الخدمات المالية والبنوك أكبر الخسائر، حيث تراجع كل من القطاعين بنسبة 0.6 %.

وتأثر المستثمرون بانخفاضات ⁠حادة هذا الأسبوع بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق حزمة من الرسوم الجمركية المتزايدة اعتبارا من الأول من فبراير ، ​على 8 دول أوروبية حتى ​تسمح هذه الدول للولايات ​المتحدة بالسيطرة على غرينلاند. وحتى الآن، لم يقدم ترامب مؤشرات تذكر ‌على أنه ‌سيخفف من ⁠حدة التصعيد، ولا يزال المستثمرون في حالة ترقب في انتظار خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في ​وقت لاحق ​من اليوم.

وفاقت نتائج ريو تينتو التوقعات للإنتاج الفصلي للحديد الخام والنحاس، مما أدى إلى ‍ارتفاع سهمها 3.1 % .

وارتفعت أسهم شركة باري كاليبو 5.9 % بعد أن عينت رئيس شركة يونيليفر السابق هاين شوماخر رئيسا تنفيذيا لها. وفي الوقت نفسه، ارتفعت ‍أسعار المستهلكين البريطانيين بأكثر من المتوقع في ديسمبر ، ولكن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، جاء متوافقا مع التقديرات. وفي لندن، استقر المؤشر فاينانشال تايمز .