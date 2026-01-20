الأسهم الأوروبية تتراجع أكثر مع استمرار تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع استمرار القلق المتزايد بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند خلال الجلسة الثانية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7%، وذلك بعد يوم من تسجيله أكبر انخفاض له خلال يوم واحد في شهرين.

وهدد ترامب بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة اعتباراً من 1 فبراير على ثماني دول أوروبية حتى يسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما زاد المخاوف من تجدد الحرب التجارية. وبينما لا يزال بعض المحللين متشككين، يشعر المستثمرون بالقلق نظراً لعدم وجود مؤشرات تذكر على تخفيف الرئيس الأمريكي لهجته.

من المتوقع أن تؤثر أرباح الشركات وإشارات السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على توجهات السوق هذا الأسبوع. ارتفعت أسهم مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت عن ارتفاع حجم مبيعاتها بنسبة 3.2% في عام 2025. في المقابل، استقرت أسهم شركة توتال إنيرجيز النفطية، حيث توقعت الشركة انخفاض مبيعات النفط والغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من عام 2025، لكنها توقعت في الوقت نفسه هوامش ربح أقوى على وقود التكرير. في المقابل، انخفضت أسهم مجموعة LVMH الفاخرة وشركة بيرنو ريكارد بنسبة 1.4% و0.3% على التوالي، بعد أن هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانضمام إلى مبادرته «مجلس السلام».